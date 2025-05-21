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Сколько будет зарабатывать Туран в "Шахтере": турецкие СМИ назвали точную сумму

Стамбул, Среда 21 мая 2025 13:17
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Сколько будет зарабатывать Туран в "Шахтере": турецкие СМИ назвали точную сумму Фото: Арда Туран (x.com/eyupsporkulubu)
Автор: Андрей Костенко

Донецкий "Шахтер" достиг договоренности с главным тренером турецкого "Эюпспора" Ардой Тураном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HT Spor.

Детали соглашения

Контракт 38-летнего турецкого специалиста с донецким клубом вступит в силу с сезона-2025/26. По данным источника, Туран будет получать в "Шахтере" зарплату в 2 миллиона евро в сезон.

Турецкий тренер "Эюпспора" в начале мая получил предложения от клубов из нескольких стран, но украинский клуб проявил особый интерес, отмечают СМИ Турции.

Также сообщается, что руководство "Эюпспора" уже ищет нового тренера. Среди кандидатов - испанец Альберт Риера, который сейчас возглавляет четвертьфиналиста Лиги конференций, словенский "Целе", а также свободные от контрактов итальянские звезды - Андреа Пирло и Фабио Каннаваро.

Напомним, что за "Эюпспор" с января текущего года выступает бывший капитан "Шахтера" Тарас Степаненко.

Сколько будет зарабатывать Туран в &quot;Шахтере&quot;: турецкие СМИ назвали точную сумму

Подобные коллажи сейчас публикуют многие турецкие СМИ (x.com/gzt_spor)

Кто такой Арда Туран

38-летний уроженец Стамбула, воспитанник "Галатасарая". Игровое амплуа - атакующий полузащитник. Во время карьеры футболиста девять лет провел в Испании, выступая за "Атлетико" (2011-2015 годы) и "Барселону" (2015-2020). Сыграл 99 матчей за национальную сборную (забил 16 голов).

Завершил активные выступления в 2022-м в родном "Галатасарае". А в апреле 2023-го возглавил "Эюпспор". С этой командой выиграл второй дивизион Турции и вышел в элиту местного футбола.

Команда, представляющая один из районов Стамбула - первый серьезный опыт Турана в тренерской карьере. В чемпионате Турции-2024/25 новичок Суперлиги занимает шестое место: отставая за два тура до финиша на четыре очка от еврокубковой зоны.

Ранее сообщили, что Пушич не собирается покидать "Шахтер", ссылаясь на действие контракта.

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