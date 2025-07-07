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Когда "Динамо" и "Шахтер" стартуют в УПЛ-2025/26: точные даты и время всех матчей первого тура

Понедельник 07 июля 2025 17:23
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Когда "Динамо" и "Шахтер" стартуют в УПЛ-2025/26: точные даты и время всех матчей первого тура Фото: Чемпионы Украины сыграют первый матч в Ровно (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей первого тура чемпионата-2025/26. Турнир стартует в пятницу, 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Старт сеона - в Ковалевке

Первый стартовый свисток сезона прозвучит в Ковалевке, где 1 августа в 15:30 местный "Колос" начнет матч с криворожским "Кривбассом". В тот же день, но в 18:00, во Львове местный "Рух" будет принимать одного из новичков УПЛ - "Полтаву".

В субботу, 2 августа, в 15:30 в борьбу вступит чемпион - киевское "Динамо", которое на выезде будет противостоять ровенскому "Вересу". В этот же день, в 18:00 луганская "Заря" сыграет с черкасским ЛНЗ.

Три поединка запланированы на воскресенье, 3 августа. Сначала, в 13:00 дебютант элиты "Кудривка" сыграет с вице-чемпионами - "Александрией". Затем, в 15:30, еще один новичок - "Эпицентр" будет иметь строгий экзамен с донецким "Шахтером".

А в 18:00 стартует центральный поединок тура: "Карпаты" - "Полесье". Напомним, что на финише прошлого сезона львовяне проиграли "полесским волкам" гонку за четвертое место, что вывело житомирцев в квалификацию Лиги конференций.

Последний матч стартового тура состоится в понедельник, 4 августа, в 18:00. Харьковский "Металлист 1925", вернувшийся в УПЛ после годичного отсутствия, примет столичную "Оболонь".

Перечень матчей 27-го тура УПЛ

Пятница, 1 августа

  • 15:30, "Колос" - "Кривбасс"
  • 18:00, "Рух" - "Полтава"

Суббота, 2 августа

  • 15:30, "Верес" - "Динамо"
  • 18:00, "Заря" - ЛНЗ

Воскресенье, 3 августа

  • 13:00, "Кудривка" - "Александрия"
  • 15:30, "Эпицентр" - "Шахтер"
  • 18:00, "Карпаты" - "Полесье"

Понедельник, 4 августа

  • 18:00, "Металлист 1925" - "Оболонь"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Ранее мы писали, что киевское "Динамо" находится в топе квалификации ЛЧ, а "Шахтер" - далеко позади.

Также стал известен состав донецкого "Шахтера" на первые матчи в Лиге Европы.

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