"Шахтер" вырывается вперед, а "Металлист 1925" шокирует УПЛ: что произошло в 7 туре

"Горняки" на вершине и осечки конкурентов

Донецкий "Шахтер" воспользовался потерей очков главными конкурентами и возглавил турнирную таблицу УПЛ. "Горняки" разгромили львовский "Рух", забив в ворота соперника четыре мяча, и набрали 17 очков.

Киевское "Динамо" снова не смогло одержать победу, сыграв вничью, что позволило "Шахтеру" оторваться на два балла.

Еще одна сенсация тура - стремительный подъем "Металлиста 1925". Харьковчане минимально обыграли ковалевский "Колос" со счетом 1-0 и, имея в активе 14 очков, вышли на третье место, обойдя даже "Колос", который также имеет 14 баллов, но уступает по дополнительным показателям.

"Полесье" разгромило "Верес" и поднялось в топ-6

Заключительным матчем 7-го тура стала встреча между "Вересом" и "Полесьем" в Ровно. Житомирский клуб одержал уверенную победу со счетом 4-1.

"Полесье", которое одержало третью победу подряд в чемпионате, мощно начало поединок, забив трижды еще до перерыва. Дублем отметился Александр Филиппов (12-я и 37-я минуты), а еще один гол добавил Максим Брагару (42-я).

Во втором тайме преимущество подопечных Руслана Ротаня увеличил Томер Йосефи (70-я). "Верес" смог ответить лишь голом престижа от Дениса Ндукве (72-я).

Благодаря этому разгрому "Полесье" поднялось на шестое место (12 очков), обойдя "ЛНЗ", который сыграл вничью с "Кривбассом" (0-0). Ровенский "Верес" прервал серию без поражений и остается на 12-й строчке (7 баллов).

Турнирная таблица УПЛ после 7-го тура (топ-10)

"Шахтер" - 17 очков "Динамо" - 15 очков "Металлист 1925" - 14 очков "Колос" - 14 очков "Кривбасс" - 13 очков "Полесье" - 12 очков ЛНЗ - 11 очков "Кудривка" - 10 очков "Оболонь" - 9 очков "Карпаты" - 8 очков "Заря" - 8 очков "Верес" - 7 очков "Александрия" - 7 очков "Полтава" - 4 очка "Эпицентр" - 3 очков "Рух" - 3 очков

Наименее результативными командами лиги пока являются "Эпицентр" и "Рух", которые замыкают таблицу, имея по три балла.

В следующем, 8-м туре, 4 октября "Полесье" примет "Полтаву", а "Верес" отправится в гости к "Оболони".