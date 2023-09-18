"Шахтер" – "Порту": прогноз на матч Лиги чемпионов

Матч "Шахтер" – "Порту" состоится в Гамбурге 19 сентября. Поединок примет арена "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Специалисты австрийской конторы Bwin однозначным фаворитом противостояния выбрали вице-чемпиона Португалии. На победу "драконов" можно поставить с коэффициентом 1,80. Вероятность успеха "горняков" оценили баллом 4,10. Даже ничья чуть более вероятна – кэф 3,90.

Любители острых ощущений могут заложиться на минимальную победу Шахтера с привлекательным коэффициентом 13,00. Футбольные оптимисты рассмотрят вариант с голами команды Патрика ван Леувена в каждом из таймов. Кэф на такой результат неплохой – 4,60.

Еще меньше шансов чемпиону Украины дают британцы из William Hill. На победу "Порту" здесь можно поставить со скромным коэффициентом 1,77. Тем временем на победу "горняков" заложили кэф 4,60. Похожий балл предложили на вероятную ничью – 3,85.

Персональные фанаты Кевина Келси изучат ставку на то, что гол их любимца будет первым в поединке с коэффициентом 11,00. Интересный вариант – один из голов "Шахтера" забьют с одиннадцатиметровой отметки. Кэф на такое событие составил 7,50.

Ранее появился график матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов. Горняков ждут 6 поединков за два месяца. После встречи с "драконами" чемпион Украины проведет два матча на выезде – против бельгийского "Антверпена" (4 октября) и испанской "Барселоны" (25 октября).