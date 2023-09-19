"Шахтер" – "Порту": анонс матча Лиги чемпионов

"Шахтер" – "Порту"

19 сентября, 22:00, Гамбург, "Фолькспаркштадион", трансляция на MEGOGO и Volia TV

Вот чемпион Украины и дождался старта главного турнира осени. "Горняки" откровенно тяжело вошли в сезон и фактически в каждом туре Премьер-лиги выгрызали очки. Впрочем, игра забывается – результат остается. "Шахтер" идет в лидерах чемпионата и может переключиться на еврокубки.

Тем более оптимисты предполагали, что нелегкие июль и август были связаны с нагрузками Патрика ван Леувена. Мол, осенью дончане "полетят" на пике формы. Противостояние с "Порту" – первая проверка этой теории. Хотя уже на этом этапе у "Шахтера" не будет оптимального состава. "Горняки" потеряли пару основных центрбеков из-за травм.

Поскольку Бондарь и Матвиенко не помогут, тренерский штаб столкнулся с нелегким кадровым выбором. Конечно, можно поставить ветеранов Чигринского и Ракицкого. Но как со скоростью? Так что, скорее всего, будет сплав молодежи и опыта, как было против "Оболони". Тогда в паре с 34-летним Ракицким сыграл Лемкин (20 лет).

Похожие проблемы и у "Порту". "Драконы" делят лидерство в чемпионате со "Спортингом", но каждое набранное очко далось подопечным Сержиу Консейсау потом и кровью. К примеру, основной центрбек Маркано в пятницу порвал "кресты". За прошлые грехи будет отбывать дисквалификацию динамичный вингер Пепе, а все форварды команды забили вместе 4 мяча.

Дисквалифицированные: Пепе (Б, "Порту")

Травмированные: Бондарь, Матвиенко – Маркано, Эванилсон

Под вопросом: Чигринский – Верон

Ориентировочные составы на матч "Шахтер" – "Порту"

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Лемкин, Ракицкий, Азарови – Степаненко – Зубков, Судаков, Бондаренко, Крыськив – Сикан

"Порту": Диогу Кошта – Жоау Мариу, Пепе, Карму, Венделл – Эустакио, Нико Гонсалес – Иван Хайме, Тареми, Галено – Мартинес

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

Поединок в Гамбурге станет непростым испытанием для обеих команд. Еще несовершенная игра в обороне, вероятнее всего, позволит забить обоим коллективам. Отсутствие же ярко выраженных бомбардиров на этом этапе сезона делает маловероятной голевую феерию. Скорее всего, дело закончится ничьей в пользу конкурентов.