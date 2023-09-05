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"Шахтер" объявил заявку на Лигу чемпионов: кто попал в список ван Леувена

Киев, Вторник 05 сентября 2023 11:27
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"Шахтер" объявил заявку на Лигу чемпионов: кто попал в список ван Леувена Фото: "Горняки" стартуют в еврокубках после международной паузы (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" во главе с Патриком ван Леувеном определился с перечнем исполнителей, которые смогут сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

В заявку "горняков" попали 33 футболиста. Среди них нашлись места для летних новичков команды.

Бывший вратарь киевского "Динамо" Артур Рудько, защитники Став Лемкин, Иракли Азаров, Дмитрий Чигринский и Педриньо, хавбеки Дениль Кастильо, Эгиналдо, Новатус Мироши и Невертон будут конкурировать за место в составе с украинцами и легионарами, которые пополнили лавы "Шахтера" ранее. Не попал в заявку травмированный форвард Лассина Траоре. Восемь исполнителей заявлены по списку B.

Заявка чемпиона Украины на групповой этап Лиги чемпионов 2023/24:

Вратари: 1. Рудько, 12. Пузанков*, 31. Ризнык, 48. Твардовский*

Защитники: 3. Лемкин, 5. Бондарь, 13. Гочолейшвили, 16. Азаров, 19. Чигринский, 22. Матвиенко, 23. Педриньо, 26. Конопля, 32. Козик*, 44. Ракицкий, 46. Удод*

Полузащитники: 4. Кастильо, 6. Степаненко, 7. Эгиналдо, 8. Крыськив, 9. Швед, 10. Судаков*, 11. Зубков, 15. Глущенко*, 20. Топалов, 21. Бондаренко, 25. Мироши, 27. Очеретько*, 29. Назарина, 39. Невертон, 90. Кащук

Нападающие: 14. Сикан, 17. Вьюнник*, 18. Келси

* обозначены игроки из списка B

&quot;Шахтер&quot; объявил заявку на Лигу чемпионов: кто попал в список ван Леувена

Недавно "Шахтер" получил соперников в группе H Лиги чемпионов. Там соперниками дончан будут "Барселона", "Порту" и "Антверпен". Еврокубковый путь "горняки" начнут с домашнего поединка против "Порту" 19 сентября.

Ранее "Шахтер" выбрал домашний стадион на еврокубки в нынешнем сезоне. Временным домом "горняков" стал "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Чемпион Украины будет делить арену с падшим грандом Германии "Гамбургом".

К слову, ранее вспомнили болезненные вылеты "Динамо" из еврокубков на ранних стадиях.

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