"Шахтер" – "Порту". Экспресс-презентация первого соперника в Лиге чемпионов

Визитка

Год основания: 1893

Рейтинг УЕФА: 19-е место

Титулы: 30-кратный чемпион Португалии, 19-кратный обладатель Кубка Португалии, 23 Суперкубка Португалии, 1 Кубок португальской лиги

Наивысшее достижение в еврокубках: 2 Кубка чемпионов (1986/87, 2003/04), Кубок УЕФА/Лига Европы (2002/03, 2010/11), Суперкубок УЕФА-1987

Прозвище: "драконы"

Домашний стадион: "Драгау" (вмещает 50 033 зрителя)

Главный тренер: Сержиу Консейсау

Капитан: Пепе

Жребий отправил в один квартет с чемпионом Украины регулярного участника Лиги чемпионов. За последние два десятилетия "драконы" только однажды пропустили основную сетку главного еврокубка. В более чем половине случаев португальский гранд выходил в плей-офф.

В своей истории "Порту" имел две яркие вспышки на международном уровне. Первый случился в середине 80-х. Команда Артура Жорже в финале Кубка чемпионов 1986/87 разобралась с мюнхенской "Баварией" (2:1). А в новом сезоне с Томиславом Ивичем во главе взяла еще и Суперкубок УЕФА и Интерконтинентальный кубок, одолев амстердамский "Аякс" и уругвайский "Пеньяроль" соответственно.

Новая золотая эра связана с Жозе Моуринью. Именно на "Драгау" культовый специалист начал свой путь к вечной славе. Португалец возглавил "Порту" в январе 2002-го, успел за 2,5 года выиграть два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Португалии, Кубок УЕФА 2002/03, наконец Лигу чемпионов 2003/04 и поехал покорять АПЛ.

Нынешний призыв "драконов" пока может только мечтать о таких вершинах. В португальской Примейре "Порту" идет по графику с чемпионством каждые два года. Предыдущий сезон "сине-белые" завершили вторыми в чемпионате, а в Лиге чемпионов вылетели в 1/8 финала от миланского "Интера" (0:1, 0:0).

История противостояний с "Шахтером"

"Порту" – "Шахтер" – 3:2 (Кубок кубков 1983/84)

"Шахтер" – "Порту" – 1:1 (Кубок кубков 1983/84)

"Порту" – "Шахтер" – 2:1 (Лига чемпионов 2011/12)

"Шахтер" – "Порту" – 0:2 (Лига чемпионов 2011/12)

"Шахтер" – "Порту" – 2:2 (Лига чемпионов 2014/15)

"Порту" – "Шахтер" – 1:1 (Лига чемпионов 2014/15)

Впервые турнирные пути португальского гранда и "горняков" пересеклись в четвертьфинале Кубка кубков весной 1984-го. "Шахтер" на выезде попытался шокировать "Порту" голами Морозова и Соколовского до перерыва. Впрочем, хозяева ответили тремя голами, а в Донецке удержали ничью (1:1).

Новое свидание команд состоялось в группе Лиги чемпионов 2011/12. В стартовом туре "горняки" повели на выезде благодаря голу Луиса Адриано, но не удержала Халка и Клебера. В свою очередь в предпоследний игровой день "Шахтер" проиграл дома (0:2) и покинул еврокубки.

В сезоне 2014/15 "горняки" во Львове не удержали победу над "Порту". Тейшейра и Адриано создали гандикап, но Мартинес в финальные минуты успел оформить дубль. На берегу Атлантики "драконы" среагировали на гол Степаненко забитым мячом Абубакара. Оба коллектива вышли в плей-офф.

Команда

В летнее трансферное окно "Порту" существенно обновил состав. Богатые аравийцы заплатили "драконам" 60 млн евро за Отавиу. Неплохие 7,5 миллионов клубной казне принесла продажа защитника Лейте в берлинский "Унион". Еще шесть исполнителей ушли свободными агентами.

На новых футболистов "Порту" потратил свыше 33 млн. Самым дорогим новичком "драконов" стал вингер Хайме из "Фамаликана" (10 млн), а самым звездным – центрхав Гонсалес из "Барселоны" (8,4 млн). Новыми же лидерами центральной и атакующей линий должны стать Варела из "Бока Хуниорс" (8 млн) и Наварро из "Жил Висенте" (7 млн) соответственно.

Главным же оружием "Порту" пока останется Тареми. За форвардом летом охотились итальянские гранды – "Интер" и "Милан". Перед дедлайном "россонери" договорились о покупке иранца за 15 млн евро, но к утру "драконы" и агенты Тареми потребовали лучших финансовых условий, поэтому сделка сорвалась.

Тренер

9 августа Сержиу Консейсау начал свой седьмой сезон во главе "Порту". За это время "драконы" завоевали по три "золота" Примейры, Кубка и Суперкубка Португалии, а также Кубок португальской лиги 2022/23. Дважды его подопечные добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Контракт Консейсау с "Порту" действует до 30 июня 2024-го. Очевидно, что после длительного сотрудничества клуб и тренер завершат этот служебный роман. Следовательно, для португальского специалиста нынешний сезон может стать последним шансом, чтобы сделать собственное имя в летописи "драконов" еще более знаковым.

Карьера Консейсау-тренера – поступательное движение. Начинал он со скромных "Ольяненсе" и "Академики", а затем работал с "Брагой" и "Гимараешем". После старта на родине специалист попробовал силы в "Нанте", но задержался во Франции всего на полгода. Постоянный спрос на Консейсау есть в Италии, где он играл 5,5 лет.

Консейсау считают адептом классической схемы 4-4-2. Впрочем, в новом сезоне "Порту" в такой формации сыграли только проигранный "Бенфике" матч за Суперкубок Португалии. Далее 48-летний тренер перестроился на 4-2-3-1, а в 5-м туре Примейры удивил и "Эштрелу Амадору", и обозревателей схемой 3-5-2 с Пепе, Карму и Маркано в обороне.

Сезон 2023/24

На старте кампании "Порту" получил громкую оплеуху от принципиального оппонента в битве за Суперкубок Португалии. "Бенфика" легко одолела "драконов" (2:0), а завершился поединок для них удалениями ветерана Пепе и тренера Консейсау. Впрочем, в чемпионате гранд набрал 13 очков в пяти турах.

"Порту" в настоящее время делит лидерство в чемпионате со "Спортингом". Однако каждую из четырех побед "драконов" сложно назвать уверенной. Победы над "Фаренсе" и "Риу Аве" (дважды по 2:1) и ничью с "Ароукой" (1:1) подопечные Консейсау вырвали в добавленное арбитром время. А еще ни разу не забивали больше двух...

Другое дело, что "Шахтер" столкнулся с подобными проблемами. Тем более интересным станет противостояние на "Фолькспаркштадионе" в немецком Гамбурге. Учитывая, что дальше "Порту" будут ждать две встречи с "Барселоной", для выхода в плей-офф нужно побеждать "горняков".