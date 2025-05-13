Его уже зовут в АПЛ. Кто лидирует в гонке бомбардиров УПЛ за два тура до конца чемпионата

Кто возглавляет гонку бомбардиров УПЛ за два тура до финиша? Один из игроков уже превзошел свой прошлогодний результат и приблизился к личному рекорду. Его преследует конкурент, который не уступает по классу, но времени на погоню мало.

Главные бомбардиры УПЛ по состоянию на сейчас

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат - в шаге от того, чтобы второй раз подряд завершить сезон УПЛ в статусе лучшего бомбардира. После 28 туров он имеет в своем активе 17 голов, два из которых - с пенальти.

Ванат провел 26 матчей в чемпионате, проведя на поле 1966 минут. Его самый реальный конкурент - полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлиб - отстает на четыре мяча. В 22 матчах он забил 13 голов, причем все - с игры.

Топ-10 бомбардиров УПЛ после 28-го тура:

Владислав Ванат ("Динамо") - 17 голов, 2 - с пенальти Егор Твердохлиб ("Кривбасс") - 13 голов, 0 - с пенальти Георгий Судаков ("Шахтер") - 11 голов, 2 - с пенальти Алексей Гуцуляк ("Полесье") - 11 голов, 1 - с пенальти Александр Филиппов ("Александрия") - 10 голов, 1 - с пенальти Артем Бондаренко ("Шахтер") - 10 голов, 1 - с пенальти Амбросий Чачуа ("Карпаты") - 10 голов, 0 - с пенальти Бруниньо ("Карпаты") - 8 голов, 3 - с пенальти Филипп Будковский ("Заря") - 8 голов, 1 - с пенальти Петар Мичин ("Заря") - 8 голов, 0 - с пенальти

Напомним, в прошлом году Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ с 14 голами в 27 матчах. В текущем сезоне он уже превзошел этот показатель и вполне может обновить собственное достижение.

Ванат может перейти в АПЛ

Отметим, что Ванат находится в сфере интересов клубов английской Премьер-лиги.

По словам британского журналиста Фрейзера Флетчера, сразу несколько команд из АПЛ внимательно следят за выступлениями 23-летнего украинца.

Названия клубов пока не разглашаются, но Флетчер обращает внимание на результативность украинца - в нынешнем сезоне нападающий уже забил 21 мяч за "бело-синих" во всех турнирах.

Контракт Ваната с "Динамо" действует до 30 июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока сейчас составляет 11 миллионов евро.