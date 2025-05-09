"Динамо" и "Шахтер" потеряли очки в борьбе за "золото" и "серебро" УПЛ: результаты матчей
Интрига в Чемпионате Украины сезона 2024/2025 сохраняется после первых матчей 28 тура. Так киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" потеряли очки в борьбе за золотые и серебряные медали УПЛ, сделав подарок своим конкурентам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей 9 мая.
Результаты матчей 28 тура УПЛ
Так, киевский клуб второй раз за три тура потерял очки, сыграв в ничью 0:0 с житомирским "Полесьем", которое борется за четвертое место турнирной таблицы, которое дает право на участие в еврокубках.
"Горняки" также потеряли очки в борьбе за "серебро", сыграв в безголовую ничью с луганской "Зарей". При этом уже с 17-й минуты дончане играли в меньшинстве из-за удаления Алаа Грама.
Как изменилась турнирная таблица
Теперь преимущество "динамовцев" над "Александрией" составляет лишь пять очков и может сократиться до двух в случае победы подопечных Руслана Ротаня над львовскими "Карпатами" в воскресенье, 11 мая. Отставание "Шахтера" от "горожан" сейчас составляет тоже пять очков.
Отметим, что и "Динамо", и "Шахтеру" до конца чемпионата остается сыграть два тура.
Календарь матчей 28 тура УПЛ
Суббота, 10 мая
- 13:00, "Ворскла" - "Черноморец"
- 15:30, "Оболонь" - ЛНЗ
- 18:00, "Рух" - "Верес"
Воскресенье, 11 мая
- 13:00, "Кривбасс" - "Колос"
- 18:00, "Карпаты" - "Александрия"
Понедельник, 12 мая
- 15:30, "Ингулец" - "Левый Берег"
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