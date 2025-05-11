"Александрия" уступила "Карпатам": шаткие надежды на чемпионство и отложенный "серебряный" триумф в УПЛ

"Александрия" имела отличный шанс воспользоваться осечками "Шахтера" и "Динамо" в 28-м туре украинской Премьер-лиги. Но сыграла еще хуже, уступив во Львове "Карпатам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

УПЛ, 28-й тур

"Карпаты" - "Александрия" - 2:1

Голы: Краснопир, 80 (пенальти), Чачуа, 90+5 - Кампуш, 11

Удаление: Калюжный (А), 90+1 (вторая желтая)

Что было на кону матча

Матч имел чрезвычайное значение для обоих коллективов, особенно на фоне неудач их конкурентов.

"Александрия" после ничьих "Динамо" и "Шахтера" имела отличный шанс приблизиться к первому и оторваться от второго. А победа во Львове вообще гарантировала подопечным Руслана Ротаня серебряные награды.

"Карпаты" в свою очередь ведут борьбу с "Полесьем" и "Кривбассом" за четвертую, еврокубковую строчку в таблице. Житомирцы в текущем туре сыграли вничью с "Динамо", а криворожане - уступили "Колосу". Поэтому успех выводил коллектив Владислава Лупашко на желанную позицию да еще и с преимуществом в очках над конкурентами (до этого тура - у всех трех было по 43 балла).

Как прошла игра

Однако началась игра для хозяев неудачно: уже на старте поединка александриец Кампуш великолепным ударом низом из-за пределов штрафной площадки открыл счет. Интересно, что это был уже четвертый мяч португальца в ворота львовян в сезоне: в первом круге он оформил хет-трик.

"Карпаты" ответили быстро: тот же Кампуш неудачно сыграл в собственной штрафной и срезал мяч в свои ворота. Впрочем, гол не засчитали из-за офсайда. Первый тайм прошел без новых результативных действий, однако с достаточной порцией моментов и напряжения.

В частности, Невес имел блестящую возможность сравнять счет после прострела Очеретько, но не сумел замкнуть передачу.

Вернуть интригу "Карпатам" удалось лишь в конце поединка. На 86-й минуте Краснопир уверенно реализовал пенальти, назначенный за фол на Чачуа в штрафной площади. А уже в компенсированное время сам Чачуа стал героем матча, забив победный гол на 90+5-й минуте.

Важную роль сыграло и удаление Калюжного, после которого "Александрия" осталась в меньшинстве и не смогла удержать результат.

Что изменилось в турнирной таблице

Поражение расположило "Александрию" (63 балла) в таблице УПЛ на равном расстоянии от "Динамо" (68) и "Шахтера" (58). От главных конкурентов "горожан" отделяет по пять баллов за два матча до финиша. То есть и в "золотом" и в "серебряном" споре все может решить одно очко.

Наберет его "Динамо" в двух последних турах - и оно чемпион. "Александрии" также хватит минимума, чтобы окончательно утвердить свой серебряный статус.

"Карпаты" в свою очередь поднялись на чистое четвертое место в таблице. Они имеют 46 баллов, тогда как "Полесье" - 44, а "Кривбасс" - 43. Борьба за еврокубки продолжается.