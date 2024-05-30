В Чехии заявили, что часть боеприпасов для Украины поступят позже из-за низкого качества
Чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших поставщиков боеприпасов в Центральной Европе, предупредила, что рост цен и низкое качество означают, что половина полученных ею снарядов не может быть отправлены Украине так быстро, как планировалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Владелец и глава CSG Михал Стрнад сообщил, что возглавляемая Чехией инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Киева начнет поставлять снаряды в июне.
Однако, по его словам, около 50% деталей, приобретенных его компанией по поручению чешского правительства в таких странах, как Африка и Азия, недостаточно хороши, чтобы их можно было отправить на Украину без дополнительной обработки. Для некоторых снарядов CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.
"Каждую неделю цена растет, а с компонентами возникают большие проблемы. Это нелегкая работа", - заявил Стрнад.
Тем не менее, он подчеркнул, что чешская инициатива остается "на плаву" и что CSG обязуется доставить положенную часть поставок.
Стрнад добавил, что война в Украине способствует росту цен на ограниченное количество снарядов, которые можно приобрести за пределами ЕС, в то время как в Европе нет свободных боеприпасов.
Он отметил что портфели заказов европейских производителей боеприпасов заполнены на ближайшие восемь лет, в зависимости от типа деталей, даже несмотря на то, что "все мы увеличиваем мощности". Даже в том маловероятном случае, если война в Украине закончится прямо сейчас, сказал он, "перед нами будет огромная работа по пополнению стратегических запасов стран НАТО".
Инициатива Чехии
Президент Чехии Петр Павел взял инициативу в свои руки после того, как Европейский союз не выполнил своего обещания поставить Украине 1 миллион снарядов в течение 100 лет. Он предложил закупать боеприпасы в третьих странах, и его призыв был поддержан украинскими союзниками.
Западные партнеры начали выделять средства на закупку снарядов, которые должны стать важной помощью для защитников Украины. Изначально поставки боеприпасов ожидались в Киев в мае, но по неизвестным причинам они задерживаются.
Накануне глава Минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что только четыре страны передали средства на закупку боеприпасов для Украины.
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