Производители заявляют о нарушениях во время тендеров на дроны: почему требуют отмены закупок

Одна из компаний-производителей обратилась в НАБУ из-за способа проведения Агентством оборонных закупок тендера на дроны с оптоволоконным каналом связи, а в отрасли в целом заявляют о рисках во время оборонных закупок.

Главное: Заявление в НАБУ. Компания "Генерал Черешня" готовит обращение в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой зарегистрировать уголовное производство и проверить действия должностных лиц АОЗ и Минобороны во время объявления тендеров на дроны на оптоволокне.

Компания "Генерал Черешня" готовит обращение в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой зарегистрировать уголовное производство и проверить действия должностных лиц АОЗ и Минобороны во время объявления тендеров на дроны на оптоволокне. Сроки представления. На подготовку предложений отведено четыре рабочих дня вместо минимум шести, предусмотренных статьей 25 Закона "Об оборонных закупках".

На подготовку предложений отведено четыре рабочих дня вместо минимум шести, предусмотренных статьей 25 Закона "Об оборонных закупках". Способ закупки. АОЗ ДОТ 20 августа разослала производителям запрос на коммерческие предложения по 52 лотам техники вне системы Prozorro – по электронной почте, без обнародования объявления и электронного аукциона.

АОЗ ДОТ 20 августа разослала производителям запрос на коммерческие предложения по 52 лотам техники вне системы Prozorro – по электронной почте, без обнародования объявления и электронного аукциона. Признаки возможной подстройки условий. Часть ключевых ТТХ (высота полета, крейсерская скорость, взлетная масса) не определена, а квалификационные критерии участников, по словам источника, отсутствуют.

Компания "Генерал Черешня" обратилась в НАБУ

Компания "Генерал Черешня" сообщила , что готовит заявление о совершении уголовного правонарушения в НАБУ из-за, как она считает, незаконного и непрозрачного проведения Агентством оборонных закупок тендера на дроны на оптоволокне.

В компании заявили, что обратились в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой зарегистрировать уголовное производство и проверить действия должностных лиц ГП АОЗ и Минобороны во время объявления и проведения тендеров на наличие признаков уголовных правонарушений.

Генерал Черешня видит риск коррупционной составляющей, поскольку, по мнению компании, тендерные условия выписаны под конкретных производителей, а прозрачный механизм проведения закупки отсутствует. Производитель призвал приостановить или отменить закупку к приведению ее в соответствие с законодательством, а также провести тендер на открытой платформе Prozorro.

Что известно о нарушениях при закупке

Собеседник РБК-Украина в оборонной отрасли сообщил о возможных коррупционных рисках при проведении АОЗ ДОТ конкурентной закупки ударных и разведывательно-ударных беспилотников с модулем волоконно-оптической связи.

По словам собеседника издания, 20 августа АОЗ письмом пригласила производителей подать коммерческие предложения на 52 лота техники, установив срок подачи до 26 августа. При этом закупка происходит вне электронной системы Prozorro – путем рассылки документации по электронной почте ограниченному кругу предприятий, без обнародования объявления и без электронного аукциона.

Источник отмечает, что такой способ не предусмотрен исчерпывающим перечнем способов оборонных закупок, определенным постановлением Кабмина №1275, и лишает участников права обжаловать и разъяснять условия, предусмотренные Законом "О публичных закупках".

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Собеседник РБК-Украина также обращает внимание на признаки, которые, по его мнению, могут свидетельствовать о формировании условий закупки под конкретного производителя: часть технических характеристик – максимальную/рабочую высоту полета, крейсерскую скорость, взлетную массу – вообще не определена, а другие показатели детализированы настолько узко, что им может соответствовать продукция. Квалификационные критерии участников, по словам собеседника, не установлены.

Другой собеседник РБК-Украина из отрасли выделяет положительный пункт – ограничение не более 50% лота в одни руки , чтобы расширить круг участников. В то же время, по оценке источника, это ограничение теоретически позволяет двум крупным производителям договориться между собой и фактически поделить рынок.

Еще одна проблема, по словам собеседника, – отсутствие тендеров на критически важные позиции: наземные роботизированные комплексы, FPV-дроны разных типов, дипзабастовки и боеприпасы всех наименований и калибров для БПЛА . Можно закупить множество дронов, отмечает собеседник, но без боеприпасов, которыми их снаряжать, это остается пустой тратой ресурса.

Кроме того, тендеры остаются закрытыми: неизвестно, кто побеждает, какие суммы фигурируют и какая средняя цена. В системе, где в одном министерстве сосредоточены все функции — формирование ТТХ, требований к производству и производителям, закупки, гранты, отбор перспективных технологий и контроль качества, — возникает, по словам источника, классическая ситуация "сам у себя покупаю, сам себя контролирую".

Собеседник не видит проблемы в том, что переход на тендеры является требованием ЕС для финансирования – подобные процедуры в Украине применялись и раньше. Риск, по его мнению, в другом: полный переход на тендеры ускорит формирование "праймов" – крупных надежных поставщиков, способных гарантировать цену, качество, объемы и быстро восстанавливаться после потерь производства.

Это, по словам собеседника, логическая мировая практика: на каждом сегменте рынка уже есть пятерка ведущих производителей, так что определенная конкуренция сохранится. Главное, заключает источник, чтобы эта конкуренция оставалась конкуренцией качества .

Что говорят в Антикоррупционном совете при Минобороны

Глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудыменко в комментарии РБК-Украина заявил, что прямых доказательств того, что какие-то тендеры выписывались под конкретных участников, нет . Впрочем, по его словам, есть признаки нестабильности самого процесса – за последние несколько недель, когда активизировались тендеры, произошел всплеск обращений от производителей.

По словам Гудыменко, часть этих обращений Антикоррупционный совет коммуникирует с Министерством обороны и АОЗ, и часть условий тендерной документации после этого трансформируется в лучшую сторону. Он добавил, что опасается, чтобы негатив вокруг тендеров не привел к тому, что идея перехода на тендерные закупки "просто заглохнет".

Какая позиция АОЗ

В АОЗ подчеркнули в комментарии РБК-Украина, что Агентство осуществляет закупку ударных (разведывательно-ударных) дронов на оптоволокне в соответствии с действующим законодательством Украины и специальным порядком проведения оборонных закупок.

Что касается спецпорядка оборонных закупок – он соответствует пункту 43 постановления Кабмина №1275. Это позволяет не раскрывать чувствительную информацию о номенклатуре, объемах и технических характеристиках продукции, а также минимизировать риски безопасности. Применение этого порядка было согласовано с Минобороны как государственным заказчиком.

В АОЗ добавляют, что этот порядок не означает закупку без конкуренции. АОЗ обеспечила привлечение к процедуре максимально широкого круга потенциальных поставщиков. Запросы на коммерческие предложения были направлены около 2,5 тысячи верифицированных производителей из базы АОЗ, а информация о проведении закупки также была обнародована на сайте АОЗ.

"В результате АОЗ получила десятки коммерческих предложений от производителей, которые могут поставлять продукцию в соответствии с определенными требованиями. Это подтверждает наличие конкуренции и широкого круга потенциальных поставщиков в рамках процедуры", – говорится в комментарии.

Закупка предусматривает два этапа: сбор и оценку коммерческих предложений (запросы направили 20 августа, прием длился до 26 августа) и дополнительный ценовой тур, где участники будут улучшать предложения, начиная с самой низкой цены первого этапа. Сейчас процедура не завершена: АОЗ получила предложения от производителей, но второй этап еще не проведен, поэтому победитель не определен.

Технические характеристики предмета закупки определило Министерство обороны как государственный заказчик – совместно с Генштабом ВСУ и после консультаций с военными и рынком, с учетом боевого опыта. АОЗ, согласно этой версии, не устанавливает ТТХ по собственному усмотрению, а закупает продукцию в соответствии с требованиями заказчика, привлекая максимально широкий круг поставщиков.

Речь идет о закупке сотен тысяч FPV-дронов, поэтому существенное затягивание, отмена или повторное проведение процедуры создает риск задержки поставок вооружения военным. Отдельный риск – для европейского финансирования: срыв уже согласованных процедур означает потерю времени, дополнительные согласования и риски для доверия партнеров и привлечения нового финансирования.