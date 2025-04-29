Поставляли бракованные мины на фронт: СБУ задержала руководство оборонного завода

Гендиректора оборонного завода в Днепропетровской области и его заместителя подозревают в поставке в ВСУ 120 тысяч минометных снарядов, непригодных к боевому использованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности при содействии Министерства обороны и Минстратегпрома Украины разоблачила организаторов схемы поставки на фронт бракованных минометных снарядов.

Во время операции в Днепропетровской области правоохранители задержали гендиректора оборонного завода и его первого заместителя, которые поставили в ВСУ партию боеприпасов.

Кроме руководителей государственного предприятия, сотрудники СБУ задержали экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны и руководителя группы контроля соответствующего подразделения.

Подробности преступной схемы

Как выяснили правоохранители, в начале 2024 года руководство завода заключило договор с Агентством оборонных закупок на изготовление боеприпасов для Сухопутных войск ВСУ.

Согласно подписанным документам, предприятие должно было поставить войску оптовые партии 120-х минометных снарядов.

Впрочем, для серийного производства снарядов подозреваемые использовали некачественные материалы и выполняли работы с дефектом. В итоге это привело к несрабатыванию капсюля основного метательного заряда и отсутствию стабильной работы всего порохового заряда.

Также в состав боеприпасов входили дополнительные снаряды, которые не соответствуют стандартам применения в боевых условиях. Таким образом организаторы сделки пытались удешевить производство, чтобы получить большую прибыль с госзаказа.

Соучастники преступной схемы

К реализации схемы руководство завода привлекло должностных лиц военного представительства, которые должны осуществлять контроль за качеством оборонной продукции. По материалам дела, военные чиновники сознательно "закрыли глаза" на бракованную партию боеприпасов и внесли ложные сведения в свои отчеты.

Как следствие, на фронт попало 120 тысяч непригодных к использованию мин, что было подтверждено выводами профессиональной экспертизы.

Фото: СБУ задержало руководство оборонного завода (t.me/SBUkr)

Ответственность за преступление

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили всем четырем задержанным о подозрении по части 2 статьи 28, части 2 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины. Это препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц, которое привело к тяжелым последствиям.

Злоумышленникам грозит 15 лет тюрьмы.