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Мошенники создали фейковую "Дію": как различить подделку

16:45 08.06.2026 Пн
2 мин
Важно уметь отличить оригинальное приложение от поддельного ресурса, чтобы избежать проблем
aimg Анастасия Никончук
Фото: "Дія" (diia gov ua)

Команда государственного сервиса "Дія" предупредила украинцев о появлении мошеннического ресурса, который использовал домен, внешне похожий на официальный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию сервиса "Дія".

Мошенники использовали имя "Дії"

В Украине зафиксировали деятельность фишингового сайта, который выдавал себя за официальный сервис "Дія".

Злоумышленники использовали адрес, схожий с настоящим доменом платформы, и убеждали граждан загрузить через браузер поддельное приложение.

Основной целью такой схемы было получение доступа к личной информации пользователей.

В команде сервиса сообщили, что оперативно отреагировали на выявленную угрозу. После обнаружения подозрительного ресурса были приняты меры по его блокировке.

В то же время гражданам напомнили о необходимости внимательно проверять источники, с которых предлагается скачивать программы или вводить личные данные.

Специалисты подчеркивают, что мошенники регулярно создают новые способы обмана, используя известные бренды и государственные сервисы для повышения доверия со стороны пользователей.

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Где можно безопасно скачать приложение

Разработчики напоминают, что официальное приложение "Дія" распространяется исключительно через магазины App Store и Google Play. Любые предложения установить программу из сторонних источников должны вызывать подозрение.

Также украинцам напомнили, что единственным официальным веб-порталом сервиса остается сайт diia.gov.ua. Использование других ресурсов может нести риск для безопасности персональных данных.

Как защититься от интернет-аферистов

В "Дії" советуют не переходить по сомнительным ссылкам и не загружать файлы с неизвестных сайтов. Именно такие действия чаще всего становятся причиной утечки конфиденциальной информации или заражения устройств вредоносным программным обеспечением.

"Главное правило цифрового мира: не кликайте на сомнительные ссылки и никогда не загружайте файлы с неизвестных сайтов. Мошенники ежедневно придумывают новые уловки, поэтому критическое мышление — ваш лучший антивирус", - отметили разработчики "Дії".

Напоминаем, что Украина первой среди государств, не входящих в Европейский союз, присоединилась к системе единого европейского цифрового кошелька, что открывает путь к международному признанию цифровых документов из приложения "Дія". В рамках интеграции уже продолжается тестирование четырех электронных документов, которые в перспективе смогут официально использоваться на территории стран ЕС, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

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