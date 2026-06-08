Шахраї створили фейкову "Дію": як розрізнити підробку

Шахраї використовували ім'я "Дії"

В Україні зафіксували діяльність фішингового сайту, який видавав себе за офіційний сервіс "Дія".

Зловмисники використовували адресу, схожу зі справжнім доменом платформи, і переконували громадян завантажити через браузер підроблений застосунок.

Основною метою такої схеми було отримання доступу до особистої інформації користувачів.

У команді сервісу повідомили, що оперативно відреагували на виявлену загрозу. Після виявлення підозрілого ресурсу було вжито заходів щодо його блокування.

Водночас громадянам нагадали про необхідність уважно перевіряти джерела, з яких пропонується завантажувати програми або вводити особисті дані.

Фахівці підкреслюють, що шахраї регулярно створюють нові способи обману, використовуючи відомі бренди і державні сервіси для підвищення довіри з боку користувачів.

Де можна безпечно завантажити застосунок

Розробники нагадують, що офіційний застосунок "Дія" поширюється виключно через магазини App Store і Google Play. Будь-які пропозиції встановити програму зі сторонніх джерел мають викликати підозру.

Також українцям нагадали, що єдиним офіційним веб-порталом сервісу залишається сайт diia.gov.ua. Використання інших ресурсів може нести ризик для безпеки персональних даних.

Як захиститися від інтернет-аферистів

У "Дії" радять не переходити за сумнівними посиланнями та не завантажувати файли з невідомих сайтів. Саме такі дії найчастіше стають причиною витоку конфіденційної інформації або зараження пристроїв шкідливим програмним забезпеченням.

"Головне правило цифрового світу: не клікайте на сумнівні посилання і ніколи не завантажуйте файли з невідомих сайтів. Шахраї щодня вигадують нові хитрощі, тому критичне мислення - ваш найкращий антивірус", - зазначили розробники "Дії".