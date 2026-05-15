Мошенники массово выдают себя за СБУ, рассылая украинцам "повестки"

11:45 15.05.2026 Пт
2 мин
Какова цель этих афер?
aimg Татьяна Степанова
Мошенники массово выдают себя за СБУ, рассылая украинцам "повестки" Фото: в Украине активизировались мошенники, выдающие себя за правоохранителей (Getty Images)
В Украине возросло количество афер, во время которых злоумышленники обманывают граждан, выдавая себя за работников Службы безопасности и других правоохранительных органов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности Украины фиксирует рост количества мошеннических схем, в которых злоумышленники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. В частности, представляются должностными лицами СБУ и других государственных структур", - говорится в сообщении.

Главная цель этих афер - обмануть граждан и завладеть их средствами.

Так преступники обращаются к человеку и сначала запугивают его вымышленными уголовными делами о якобы государственной измене, финансировании РФ или покупке запрещенных товаров.

Для усиления давления, дельцы часто присылают в мессенджер фейковую повестку-вызов на допрос.

В дальнейшем аферисты предлагают избежать наказания. Для этого в большинстве случаев требуют перевести или передать им деньги "на проверку" или "во избежание уголовной ответственности".

Служба безопасности призывает граждан быть бдительными и придерживаться таких правил:

  • Фиксируйте данные лиц, которые вышли с вами на контакт. Запишите номер телефона, с которого поступил звонок, сохраните скриншоты сообщений.
  • Не передавайте конфиденциальные данные своих банковских карт и не делайте срочных денежных переводов.
  • Проверяйте всю имеющуюся информацию. Пользуйтесь только официальными источниками(сайтом СБУ, верифицированными страницами в соцсетях).

Мошеннические схемы в Украине

Напомним, ранее мы сообщали, что мошенники рассылают фейковые письма от имени руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

Также ранее украинцев предупредили о новой волне фишинговых атак, замаскированных под сообщения от Telegram. Пользователям поступают SMS о якобы нарушении аккаунта с требованием срочно перейти по ссылке.

