Мошенники атакуют маркетплейсы: как не потерять деньги во время онлайн-шопинга

В условиях полномасштабной войны с РФ в сети существенно возросло количество мошеннических действий и предложений. Большая часть преступных схем связана с финансовыми операциями в интернете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Согласно информации специалистов Департамента киберполиции Управления противодействия киберпреступности в городе Киеве, одна из самых распространенных мошеннических схем в сети - фишинговые ссылки, которые:
Украинцам объяснили, что фишинг - это мошенническая практика, когда злоумышленники пытаются получить конфиденциальную информацию пользователя (например логины, пароли или данные банковских карт).
Для этого они создают фальшивые веб-сайты, которые похожи на настоящие платформы.
Посетив такую ссылку, пользователи могут случайно ввести свои персональные данные или оплатить покупку через опасный ресурс.
По словам экспертов, распознать фишинг реально. Для этого нужно:
"Если вы получили письма или сообщения через соцсети со ссылками на "подарки" или "скидки", это может быть попыткой заманить на фальшивый сайт. Часто такие сообщения содержат призывы срочно ввести данные или произвести оплату", - объяснили в киберполиции.
Для того чтобы защитить себя от фишинга, украинцам советуют придерживаться ряда простых шагов:
В Департаменте киберполиции Управления противодействия киберпреступности столицы рассказали также, что злоумышленники могут "продавать" в интернете товары, которых на самом деле не существует:
Учитывая это гражданам рекомендуют:
В завершение, если вы покупаете что-то на платформе объявлений, все детали по сделке стоит обсуждать только в чате этой платформы - без перехода в сторонние мессенджеры.
"И, конечно, ни в коем случае нельзя никому сообщать срок действия карты, CVV и PIN-код", - подытожили специалисты киберполиции.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам могут поступать фейковые SMS и даже электронные письма от банков. Некоторым сообщают о наличии якобы "долгов", других призывают предоставить дополнительную информацию "из соображений безопасности".
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