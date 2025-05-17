Шахраї атакують маркетплейси: як не втратити гроші під час онлайн-шопінгу

В умовах повномасштабної війни з РФ у мережі суттєво зросла кількість шахрайських дій та пропозицій. Велика частина злочинних схем пов'язана з фінансовими операціями в інтернеті.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Згідно з інформацією фахівців Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві, одна з найпоширеніших шахрайських схем у мережі - фішингові посилання, які:
Українцям пояснили, що фішинг - це шахрайська практика, коли зловмисники намагаються отримати конфіденційну інформацію користувача (наприклад, логіни, паролі чи дані банківських карток).
Для цього вони створюють фальшиві веб-сайти, які схожі на справжні платформи.
Відвідавши таке посилання, користувачі можуть випадково ввести свої персональні дані або оплатити покупку через небезпечний ресурс.
За словами експертів, розпізнати фішинг реально. Для цього потрібно:
"Якщо ви отримали листи або повідомлення через соцмережі з посиланнями на "подарунки" чи "знижки", це може бути спробою заманити на фальшивий сайт. Часто такі повідомлення містять заклики терміново ввести дані або здійснити оплату", - пояснили у кіберполіції.
Для того, щоб захистити себе від фішингу, українцям радять дотримуватись низки простих кроків:
У Департаменті кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам столиці розповіли також, що зловмисники можуть "продавати" в інтернеті товари, яких насправді не існує:
З огляду на це громадянам рекомендують:
Насамкінець якщо ви купуєте щось на платформі оголошень, всі деталі щодо угоди варто обговорювати лише у чаті цієї платформи - без переходу у сторонні месенджери.
"І, звісно, в жодному разі не можна нікому повідомляти термін дії картки, CVV та PIN-код", - підсумували спеціалісти кіберполіції.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українцям можуть надходити фейкові SMS та навіть електронні листи від банків. Декому повідомляють про наявність буцімто "боргів", інших закликають надати додаткову інформацію "з міркувань безпеки".
Читайте також, як шахраї виманюють дані учасників національного мультипредметного тесту (НМТ).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.