Шахраї атакують маркетплейси: як не втратити гроші під час онлайн-шопінгу

Яка шахрайська схема - одна з найпоширеніших

Згідно з інформацією фахівців Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві, одна з найпоширеніших шахрайських схем у мережі - фішингові посилання, які:

імітують вигляд маркетплейсів (інтернет-магазинів);

виманюють дані банківських карток.

Українцям пояснили, що фішинг - це шахрайська практика, коли зловмисники намагаються отримати конфіденційну інформацію користувача (наприклад, логіни, паролі чи дані банківських карток).

Для цього вони створюють фальшиві веб-сайти, які схожі на справжні платформи.

Відвідавши таке посилання, користувачі можуть випадково ввести свої персональні дані або оплатити покупку через небезпечний ресурс.

Чи можна розпізнати фішинг у мережі

За словами експертів, розпізнати фішинг реально. Для цього потрібно:

перевіряти URL-адресу - офіційні сайти маркетплейсів мають правильні та безпечні доменні імена (наприклад, rozetka.ua або olx.ua), якщо ж у посиланні присутні сумнівні символи, додаткові цифри чи літери, або якщо адреса виглядає трохи зміненою (наприклад, roz3tka.ua або olx.com.ua), це може бути ознакою фішингу;

- офіційні сайти маркетплейсів мають правильні та безпечні доменні імена (наприклад, rozetka.ua або olx.ua), якщо ж у посиланні присутні сумнівні символи, додаткові цифри чи літери, або якщо адреса виглядає трохи зміненою (наприклад, roz3tka.ua або olx.com.ua), це може бути ознакою фішингу; перевіряти дизайн сайту - фальшиві сайти часто схожі на оригінальні, утім зазвичай мають низьку якість графіки, помилки в тексті або незвичну структуру;

- фальшиві сайти часто схожі на оригінальні, утім зазвичай мають низьку якість графіки, помилки в тексті або незвичну структуру; звертати увагу на розсилки - легітимні маркетплейси зазвичай не просять вводити особисту інформацію через електронну пошту або месенджери;

- легітимні маркетплейси зазвичай не просять вводити особисту інформацію через електронну пошту або месенджери; перевіряти інформацію через офіційний сайт або додаток - якщо з вами зв'язуються з офіційного маркетплейсу, краще зайти на сайт або відкрити додаток через перевірений канал, а не за посиланням у листі чи повідомленні;

- якщо з вами зв'язуються з офіційного маркетплейсу, краще зайти на сайт або відкрити додаток через перевірений канал, а не за посиланням у листі чи повідомленні; остерігатися підозрілих повідомлень.

"Якщо ви отримали листи або повідомлення через соцмережі з посиланнями на "подарунки" чи "знижки", це може бути спробою заманити на фальшивий сайт. Часто такі повідомлення містять заклики терміново ввести дані або здійснити оплату", - пояснили у кіберполіції.

Українців закликають бути обачними у мережі, щоб не стати жертвою шахраїв (ілюстрація: kyivcity.gov.ua)

Як захистити себе від шахраїв

Для того, щоб захистити себе від фішингу, українцям радять дотримуватись низки простих кроків:

використовувати двофакторну автентифікацію (більшість сучасних маркетплейсів пропонують додаткові засоби безпеки, такі як SMS-коди або підтвердження через додаток);

перевіряти покупку через додаток чи офіційний сайт;

не вводити платіжні дані на сторонніх сайтах;

завжди використовувати лише перевірені ресурси;

слідкувати за оновленнями безпеки (щоб браузер та операційна система завжди були оновлені до останніх версій);

уникати здійснення покупок чи введення особистих даних при підключенні до незахищених публічних Wi-Fi мереж;

не довіряти занадто гарним пропозиціям (вони, найімовірніше, можуть бути пасткою).

Що потрібно для безпечного онлайн-шопінгу

У Департаменті кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам столиці розповіли також, що зловмисники можуть "продавати" в інтернеті товари, яких насправді не існує:

або за частковою передплатою;

або за повною оплатою (наперед).

З огляду на це громадянам рекомендують:

за будь-яких найменших сумнівів надавати перевагу післяплаті;

відкрити для онлайн-шопінгу спеціальну віртуальну картку (на неї можна переказувати саме стільки коштів, скільки потрібно для подальшої оплати у мережі).

Насамкінець якщо ви купуєте щось на платформі оголошень, всі деталі щодо угоди варто обговорювати лише у чаті цієї платформи - без переходу у сторонні месенджери.

"І, звісно, в жодному разі не можна нікому повідомляти термін дії картки, CVV та PIN-код", - підсумували спеціалісти кіберполіції.