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Фейковые "сервисы" атакуют: как мошенники выманивают данные участников НМТ

Среда 16 апреля 2025 13:46
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Фейковые "сервисы" атакуют: как мошенники выманивают данные участников НМТ Участникам НМТ в Украине грозит новая мошенническая схема (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В последнее время в сети начали появляться мошеннические "полезные боты", которые обещают "достоверную" информацию о дате и месте проведения НМТ. На самом деле они охотятся на персональные данные украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Что известно о новой мошеннической схеме в сети

В УЦОКО рассказали, что в последнее время в социальных сетях и в различных каналах мессенджеров можно увидеть новость о боте, который обещает "достоверную" информацию:

  • о дате проведения национального мультипредметного теста (НМТ);
  • о месте проведения тестирования.

В то же время в сети распространяют видео, которые якобы подтверждают эффективность такого "сервиса".

Чем опасны такие фейковые чат-боты для украинцев

Для того чтобы якобы предоставить человеку информацию о проведении НМТ, фейковые "боты-помощники" требуют указать личную информацию:

  • фамилию;
  • имя;
  • место жительства;
  • другие персональные данные.

"Передавая свои персональные данные сторонним ресурсам и ботам, пользователи рискуют стать жертвами мошеннических схем", - отметили в УЦОКО.

Уточняется, что несанкционированный сбор такой информации может иметь серьезные последствия:

  • от создания фейковых профилей;
  • до попыток доступа к различным частным ресурсам.

Как узнать правдивую информацию о дате и месте проведения НМТ

Украинский центр оценивания качества образования:

  • предостерегает участников НМТ, их родителей и учителей от взаимодействия с мошенническими ботами;
  • рекомендует быть внимательными и осмотрительными в сети.

"Пытаясь "опередить других" или привлечь внимание в социальных сетях, вы можете стать легкой добычей для злоумышленников", - объяснили украинцам.

Отмечается, что информацию о месте и дате проведения НМТ можно узнать только в персональном кабинете участника НМТ - с 4 мая 2025 года.

В случае возникновения сомнений относительно достоверности информации гражданам рекомендуют обращаться к надежным источникам:

"Доверяйте проверенным источникам и заботьтесь о собственной безопасности", - подытожили в центре оценивания качества образования.

Напомним, ранее украинцам рассказали о главном отличии НМТ-2025 от предыдущих тестов.

Читайте также, сколько нужно набрать баллов на НМТ и что делать, если их не хватило.

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