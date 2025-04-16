Фейковые "сервисы" атакуют: как мошенники выманивают данные участников НМТ
В последнее время в сети начали появляться мошеннические "полезные боты", которые обещают "достоверную" информацию о дате и месте проведения НМТ. На самом деле они охотятся на персональные данные украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Что известно о новой мошеннической схеме в сети
В УЦОКО рассказали, что в последнее время в социальных сетях и в различных каналах мессенджеров можно увидеть новость о боте, который обещает "достоверную" информацию:
- о дате проведения национального мультипредметного теста (НМТ);
- о месте проведения тестирования.
В то же время в сети распространяют видео, которые якобы подтверждают эффективность такого "сервиса".
Чем опасны такие фейковые чат-боты для украинцев
Для того чтобы якобы предоставить человеку информацию о проведении НМТ, фейковые "боты-помощники" требуют указать личную информацию:
- фамилию;
- имя;
- место жительства;
- другие персональные данные.
"Передавая свои персональные данные сторонним ресурсам и ботам, пользователи рискуют стать жертвами мошеннических схем", - отметили в УЦОКО.
Уточняется, что несанкционированный сбор такой информации может иметь серьезные последствия:
- от создания фейковых профилей;
- до попыток доступа к различным частным ресурсам.
Как узнать правдивую информацию о дате и месте проведения НМТ
Украинский центр оценивания качества образования:
- предостерегает участников НМТ, их родителей и учителей от взаимодействия с мошенническими ботами;
- рекомендует быть внимательными и осмотрительными в сети.
"Пытаясь "опередить других" или привлечь внимание в социальных сетях, вы можете стать легкой добычей для злоумышленников", - объяснили украинцам.
Отмечается, что информацию о месте и дате проведения НМТ можно узнать только в персональном кабинете участника НМТ - с 4 мая 2025 года.
В случае возникновения сомнений относительно достоверности информации гражданам рекомендуют обращаться к надежным источникам:
- к официальному веб-сайту УЦОКО;
- к страницам УЦОКО в социальных сетях.
"Доверяйте проверенным источникам и заботьтесь о собственной безопасности", - подытожили в центре оценивания качества образования.
Напомним, ранее украинцам рассказали о главном отличии НМТ-2025 от предыдущих тестов.
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