"Шахеды" снова атаковали Измаильский район: повредили объекты возле порта, есть раненый

По данным РГА, несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны есть попадания. В частности, в результате атаки была повреждена припортовая инфраструктура. Также возникли пожары, которые ликвидируются силами подразделений РУ ГУ ГСЧС в Одесской области.

Известно, что во время атаки пострадал один человек. Ему оказывается вся необходимая помощь.

"Враг продолжает осуществлять террористические акты против мирного населения нашей страны", - сказано в сообщении.

Стоит заметить, что этой ночью военнослужащие ВМС ВС Украины уничтожили 5 "Шахедов".

Обстрелы Украины