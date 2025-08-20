"Шахеды" снова атаковали Измаильский район: повредили объекты возле порта, есть раненый

Российская армия этой ночью дронами атаковала Одесскую область. Под ударом снова оказался Измаильский район.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Измаильской районной государственной администрации.
По данным РГА, несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны есть попадания. В частности, в результате атаки была повреждена припортовая инфраструктура. Также возникли пожары, которые ликвидируются силами подразделений РУ ГУ ГСЧС в Одесской области.
Известно, что во время атаки пострадал один человек. Ему оказывается вся необходимая помощь.
"Враг продолжает осуществлять террористические акты против мирного населения нашей страны", - сказано в сообщении.
Стоит заметить, что этой ночью военнослужащие ВМС ВС Украины уничтожили 5 "Шахедов".
А в ночь на 16 июля россияне атаковали ряд регионов Украины. Так, оккупанты массированно ударили по Харькову, в результате атаки три человека пострадали.
Той же ночью оккупанты атаковали дронами Измаильский район Одесской области. Тогда был инфраструктурный объект и возник пожар.