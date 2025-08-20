"Шахеди" знову атакували Ізмаїльський район: пошкодили об’єкти біля порту, є поранений

За даними РДА, попри активну роботу Сил протиповітряної оборони є влучання. Зокрема, внаслідок атаки була пошкоджена припортова інфраструктура. Також виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів РУ ГУ ДСНС в Одеській області.

Відомо, що під час атаки постраждала одна людина. Їй надається вся необхідна допомога.

"Ворог продовжує здійснювати терористичні акти проти мирного населення нашої країни", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що цієї ночі військовослужбовці ВМС ЗС України знищили 5 "Шахедів".

Обстріли України