"Шахедная" атака: в Киеве из-за падения обломков произошли пожары, есть пострадавшие

В Киеве в результате вражеской воздушной атаки произошло падение обломков беспилотников в нескольких районах города. Также фиксируются пожары и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко .

По словам киевского городского головы, в Соломенском районе после падения обломков беспилотника была "возгорание в жилом доме".

"Пылают также несколько автомобилей. Возгорание и в торговом помещении", - добавил мэр.

Он рассказал, что на месте работают все экстренные службы.

Позже мэр проинформировал, что в Соломенском районе двое пострадавших, которым уже оказывают медицинскую помощь.

Позже Кличко уточнил, что одного пострадавшего в этом районе госпитализировали, а другому (женщине) медики оказали помощь на месте.

Кроме того, в Киевской городской военной администрации проинформировали, что также зафиксировано падение обломков в Святошинском районе на открытую территорию.

"Детали выясняются. Информация о пострадавших не поступала", - рассказали в администрации.

Также в КГВА обнародовали фото последствий вражеской дроновой атаки на столицу этой ночью.

Обновлено в 05.20

Позже начальник КГВА Попко рассказал, что в столице ликвидировали пожар в Соломенском районе после падения обломков БПЛА.

Он добавил, что, по предварительным данным, есть риск разгерметизации системы подачи газа и аварийная служба газа направляется на место.

Ночная атака РФ с применением "Шахедов"

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 октября российские захватчики запустили дроны-камикадзе по Украине для очередной атаки.

Позже стало известно об отражении дронового удара в Киевской области, где велась работа ПВО.

Кроме того, тревога была объявлена и в столице, и в Киеве были слышны взрывы, работали системы противовоздушной обороны.