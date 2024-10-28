Украину снова атакуют российские "Шахеды": где угроза удара
Российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, есть угроза атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Военные сообщают о движении ударных БпЛА по территории Сумской области в направлении Черниговской и Полтавской областей.
На данный момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Воздушные атаки
Напомним, вечером в понедельник, 28 октября, российский агрессор ударил баллистикой по Кривому Рогу.
В городе поврежден жилой дом, пострадали 10 человек.
Кроме того, российские военные обстреляли управляемыми авиабомбами Харьков.
В результате атаки поврежден дом Государственной Промышленности, есть пострадавшие.
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