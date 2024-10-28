Украину снова атакуют российские "Шахеды": где угроза удара

Фото: в воздушном пространстве Украины снова обнаружены дроны РФ (Getty Images)

Российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, есть угроза атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.