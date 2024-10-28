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Украину снова атакуют российские "Шахеды": где угроза удара

Понедельник 28 октября 2024 23:21
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Украину снова атакуют российские "Шахеды": где угроза удара Фото: в воздушном пространстве Украины снова обнаружены дроны РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, есть угроза атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные сообщают о движении ударных БпЛА по территории Сумской области в направлении Черниговской и Полтавской областей.

На данный момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Украину снова атакуют российские &quot;Шахеды&quot;: где угроза удара

Воздушные атаки

Напомним, вечером в понедельник, 28 октября, российский агрессор ударил баллистикой по Кривому Рогу.

В городе поврежден жилой дом, пострадали 10 человек.

Кроме того, российские военные обстреляли управляемыми авиабомбами Харьков.

В результате атаки поврежден дом Государственной Промышленности, есть пострадавшие.

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