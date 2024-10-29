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В Киеве выросло количество пострадавших, повреждена газовая магистраль

Киев, Вторник 29 октября 2024 05:51
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В Киеве выросло количество пострадавших, повреждена газовая магистраль Фото: в Киеве уточнили последствия падения обломков БПЛА врага (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве после дроновой атаки этой ночью и падения обломков беспилотника врага количество пострадавших возросло до четырех человек. Все они были травмированы в Соломенском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

"Три пострадавших в Соломенском районе. Одного госпитализировали, двоим медики оказали помощь на месте", - рассказал киевский городской голова.

Он добавил, что пожар был оперативно ликвидирован.

Кроме того, передал мэр столицы, в результате падения обломков российского была повреждена газовая магистраль.

По его словам, специалисты отключили подачу газа.

Но позже Кличко уточнил, что по обновленным данным, сейчас уже четверо пострадавших в Соломенском районе столицы.

"Одного госпитализировали, трое получили помощь медиков на месте", - добавил мэр.

"Шахедная" атака на Киев

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 октября российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине для воздушной атаки. Столица также стала целью неприятеля при этом дроновом ударе.

Так, около половины пятого часа рана в Киеве были слышны взрывы, в городе велась работа ПВО из-за атаки врага с применением "Шахедов".

Впоследствии стало известно о падении обломков российских БПЛА в Соломенском и Святошинском районах столицы. Сообщалось о пожарах и появились данные о пострадавших.

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Киев Пожар Атака дронов
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