В Киеве выросло количество пострадавших, повреждена газовая магистраль
В Киеве после дроновой атаки этой ночью и падения обломков беспилотника врага количество пострадавших возросло до четырех человек. Все они были травмированы в Соломенском районе города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.
"Три пострадавших в Соломенском районе. Одного госпитализировали, двоим медики оказали помощь на месте", - рассказал киевский городской голова.
Он добавил, что пожар был оперативно ликвидирован.
Кроме того, передал мэр столицы, в результате падения обломков российского была повреждена газовая магистраль.
По его словам, специалисты отключили подачу газа.
Но позже Кличко уточнил, что по обновленным данным, сейчас уже четверо пострадавших в Соломенском районе столицы.
"Одного госпитализировали, трое получили помощь медиков на месте", - добавил мэр.
"Шахедная" атака на Киев
Ранее сообщалось, что в ночь на 29 октября российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине для воздушной атаки. Столица также стала целью неприятеля при этом дроновом ударе.
Так, около половины пятого часа рана в Киеве были слышны взрывы, в городе велась работа ПВО из-за атаки врага с применением "Шахедов".
Впоследствии стало известно о падении обломков российских БПЛА в Соломенском и Святошинском районах столицы. Сообщалось о пожарах и появились данные о пострадавших.
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