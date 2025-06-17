В Киеве ликвидируют последствия массированной атаки: изменения в движении трамваев и автобусов
Киев оправляется после очередной ночной атаки, из-за которой были повреждены элементы транспортной инфраструктуры. Жителей и гостей столицы предупредили о проблемах с трамваями и изменениях в транспорте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Так, из-за ночной атаки в Киеве движение трамваев и автобусов временно изменено.
Еще бы, обломками дронов и ракет были повреждены элементы транспортной инфраструктуры, что повлекло временное приостановление движения трамваев.
Таким образом, из-за повреждения контактной сети временно остановлено движение трамвайных маршрутов № 15 и № 22.
Специалисты уже работают над ликвидацией последствий инцидента. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Также перекрыто движение транспорта на улице Бориспольской.
А вот движение автобусных маршрутов № 51, 63 и 115 организовано по измененным маршрутам:
- ст. м. "Лыбедская" - ул. Привокзальная;
- Космонавта Поповича - ул. Привокзальная; ул;
- Контрактовая площадь - ул. Привокзальная.
Подробности атаки на Киев
Российские войска с вечера 16 июня до утра 17 июня атаковали Киев ракетами и дронами. В результате удара в столице по меньшей мере 18 пострадавших, возникли пожары, есть повреждения многоэтажек.
В целом зафиксированы последствия атаки на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах. Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщал, что есть пострадавшие в Святошинском и Соломенском районах.
По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, воздушная тревога в Киеве продолжалась более семи часов.
Подробнее о ночной атаке на Киев читайте в материале РБК-Украина.
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