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В Киеве ликвидируют последствия массированной атаки: изменения в движении трамваев и автобусов

Киев, Вторник 17 июня 2025 07:12
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В Киеве ликвидируют последствия массированной атаки: изменения в движении трамваев и автобусов Фото иллюстративное: транспорт в Киеве (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Киев оправляется после очередной ночной атаки, из-за которой были повреждены элементы транспортной инфраструктуры. Жителей и гостей столицы предупредили о проблемах с трамваями и изменениях в транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Так, из-за ночной атаки в Киеве движение трамваев и автобусов временно изменено.

Еще бы, обломками дронов и ракет были повреждены элементы транспортной инфраструктуры, что повлекло временное приостановление движения трамваев.

Таким образом, из-за повреждения контактной сети временно остановлено движение трамвайных маршрутов № 15 и № 22.

Специалисты уже работают над ликвидацией последствий инцидента. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Также перекрыто движение транспорта на улице Бориспольской.

А вот движение автобусных маршрутов № 51, 63 и 115 организовано по измененным маршрутам:

  • ст. м. "Лыбедская" - ул. Привокзальная;
  • Космонавта Поповича - ул. Привокзальная; ул;
  • Контрактовая площадь - ул. Привокзальная.

Подробности атаки на Киев

Российские войска с вечера 16 июня до утра 17 июня атаковали Киев ракетами и дронами. В результате удара в столице по меньшей мере 18 пострадавших, возникли пожары, есть повреждения многоэтажек.

В целом зафиксированы последствия атаки на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах. Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщал, что есть пострадавшие в Святошинском и Соломенском районах.

По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, воздушная тревога в Киеве продолжалась более семи часов.

Подробнее о ночной атаке на Киев читайте в материале РБК-Украина.

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