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Россия атаковала Украину сотнями дронов, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар

08:25 10.06.2026 Ср
2 мин
Беспилотники летели с нескольких направлений, атака до сих пор продолжается
aimg Татьяна Степанова
Россия атаковала Украину сотнями дронов, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 181 дрон (Getty Images)
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В ночь на 10 июня Россия атаковала Украину 207 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 207 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 181 вражеский беспилотник типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

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Зафиксировано попадание 21 ударного дрона на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, ночью 10 июня россияне атаковали дронами Харьков, известно о 26 ударах беспилотниками. Количество пострадавших постоянно растет, сейчас известно о пяти таких лиц.

Также этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали Одессу дронами. В результате обстрела в городе снова зафиксированы последствия и пострадал человек.

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