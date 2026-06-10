Россия атаковала Украину сотнями дронов, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар
В ночь на 10 июня Россия атаковала Украину 207 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали 207 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 181 вражеский беспилотник типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 21 ударного дрона на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Обстрелы Украины
Напомним, ночью 10 июня россияне атаковали дронами Харьков, известно о 26 ударах беспилотниками. Количество пострадавших постоянно растет, сейчас известно о пяти таких лиц.
Также этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали Одессу дронами. В результате обстрела в городе снова зафиксированы последствия и пострадал человек.