Россияне разнесли дронами вокзал в Шостке: что с пассажирами и ходят ли поезда

10:38 30.05.2026 Сб
1 мин
Несколько десятков "Шахедов" атаковали железную дорогу
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне разнесли дронами вокзал в Шостке (t.me/UkrzalInfo)
Российские оккупанты ночью 30 мая прямым попаданием нескольких десятков "Шахедов" уничтожили здание вокзала в Шостке Сумской области. Также повреждена инфраструктура станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Ночью россияне прямым попаданием нескольких десятков "Шахедов" уничтожили здание вокзала Шостка и повредили инфраструктуру станции", - говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что жертв среди работников и пассажиров нет, люди находились в укрытиях.

Утренние рейсы в регионе - по графику, возможны оперативные корректировки в следующих пригородных маршрутах.

Обстрел Сумщины

Напомним, этой ночью враг в очередной раз нанес массированный удар дронами по Шосткинской общине Сумской области. Часть вражеских беспилотников удалось уничтожить силам обороны.

В результате дроновой атаки по громаде есть разрушения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Также повреждены жилые и нежилые здания, административные помещения и транспорт.

Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
