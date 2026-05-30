Россияне разнесли дронами вокзал в Шостке: что с пассажирами и ходят ли поезда

Российские оккупанты ночью 30 мая прямым попаданием нескольких десятков "Шахедов" уничтожили здание вокзала в Шостке Сумской области. Также повреждена инфраструктура станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Ночью россияне прямым попаданием нескольких десятков "Шахедов" уничтожили здание вокзала Шостка и повредили инфраструктуру станции", - говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что жертв среди работников и пассажиров нет, люди находились в укрытиях.

Утренние рейсы в регионе - по графику, возможны оперативные корректировки в следующих пригородных маршрутах.