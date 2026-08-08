Россияне атаковали поезд Сумы – Киев: что известно о последствиях
Поезд Сумы – Киев попал под атаку российских беспилотников на Сумщине. Пассажиров успели эвакуировать, потому обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
По данным компании, российские беспилотники попали по локомотиву поезда Сумы – Киев. Атака произошла на территории Сумской области.
Угрозу вовремя обнаружила группа мониторинга. После этого поездная и локомотивная бригады эвакуировали пассажиров на безопасное расстояние.
В результате атаки люди не пострадали. В то же время повреждения получил один из вагонов поезда.
Что будет с движением поездов
Железнодорожники сейчас работают над восстановлением движения и пытаются сделать отклонение от графика на этом участке минимальным.
В "Укрзализныце" также поблагодарили Сумскую областную военную администрацию за координацию и помощь после атаки.
Напомним, 6 августа российские войска также атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области. У вокзала в Лозовой кафиры ударили дроном по вагону поезда.
В результате атаки погибли железнодорожники, еще несколько человек получили ранения. Из-за удара были повреждены здание вокзала, контактная сеть и подвижной состав.