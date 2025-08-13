ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Шабунину вручили обновленное подозрение

Киев, Среда 13 августа 2025 11:52
UA EN RU
Шабунину вручили обновленное подозрение Фото: глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Главе правления Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину объявили обновленное подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

В Центре противодействия коррупции заявили, что утром 13 августа следователи Государственного бюро расследований прибыли в Харьковскую область, где служит Шабунин.

Как сообщают в ЦПК, ГБР не изменило квалификацию ранее объявленных преступлений и не добавило новых статей, однако обновило описание обстоятельств их совершения.

Источники РБК-Украина подтвердили, что Виталию Шабунину объявили обновленное подозрение.

Что известно о деле Шабунина

Напомним, в июле ГБР объявило подозрение главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Его подозревают в уклонении от прохождения военной службы и использовании автомобиля, предназначенного для нужд ВСУ.

Как известно, правоохранители провели обыски в воинской части в Чугуеве, куда недавно перевели Шабунина, и в его доме в Киеве.

Следователи ГБР отмечают, что подозреваемый, который мобилизовался в 2022 году, длительное время не появлялся к месту службы, а прикрывал свое отсутствие командировками, находясь в гражданских учреждениях, которые не относятся к Силам обороны.

Также следствие сообщило, что фигурант регулярно получал ежемесячное денежное обеспечение более 50 тысяч гривен.

В Центре противодействия коррупции заявили, что обыски проходили без решения суда. Сам Шабунин после обысков заявил, что президент Владимир Зеленский, "пользуясь войной, делает уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма".

Печерский районный суд Киева 15 июля избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.

Что известно о Виталии Шабунине и деле против него - узнайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ ГБР Виталий Шабунин
Новости
Воздушные силы отчитались после ночного обстрела Украины: уничтожено 34 цели
Воздушные силы отчитались после ночного обстрела Украины: уничтожено 34 цели
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия