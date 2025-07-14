Рейтинг самых востребованных профессий: сколько готовы платить работодатели в Украине
Треть украинских работодателей (32,1%) указали, что планируют в 2025 году нанимать работников. Готовы платить меньше средней зарплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на масштабное Исследование рынка труда 2024-2025.
Рейтинг наиболее востребованных профессий для найма, согласно опросу работодателей: водитель автотранспортных средств, швея, тракторист, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, продавец.
Распространенные профессии и средняя зарплата
|
Профессия
|
Доля вакансий, %
|
Средняя зарплата, грн.
|
Водитель автотранспортных средств
|
5,6
|
17477
|
Подсобный рабочий
|
3,4
|
10477
|
Швея
|
2,7
|
14204
|
Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства
|
2,4
|
17206
|
Грузчик
|
2,0
|
14998
|
Рабочий по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями
|
1,8
|
9092
|
Слесарь-ремонтник
|
1,7
|
15546
|
Менеджер (управляющий)
|
1,7
|
17989
|
Кассир торгового зала
|
1,6
|
14021
|
Электрогазосварщик
|
1,6
|
18756
|
Продавец продовольственных товаров
|
1,6
|
12854
|
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|
1,6
|
16146
|
Водитель автотранспортных средств (водитель такси)
|
1,5
|
14412
|
Сестра медицинская (брат медицинский)
|
1,5
|
14225
|
Слесарь по ремонту подвижного состава
|
1,3
|
11762
Самые высокие зарплаты предлагают электрогазосварщикам, менеджерам и водителям.
Нужны рабочие
В структуре найма работников наибольший спрос на рынке труда наблюдается среди квалифицированных рабочих с инструментом (25,9%) и рабочих по обслуживанию оборудования и машин (24,9%).
Значительная доля найма в 2025 году приходится на простейшие профессии (12%). Относительно высокий спрос ожидается на профессионалов (10,5%).
Меньший спрос наблюдается на работников торговли и услуг (7,2%), руководителей (6,2%), специалистов (6,2%), технических служащих (3,8%) и квалифицированных рабочих сельского хозяйства (3,4%).
Масштабный опрос работодателей был осуществлен Государственным центром занятости во всех подконтрольных Украине районах среди 54 677 предприятий. Опрос проводился с 17 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Основными респондентами для крупных и средних предприятий стали руководители или специалисты отделов кадров.
Напомним, по данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 24,1% до 23 460 гривен.
По данным опроса Государственного центра занятости, наибольшая доля опрошенных безработных (25,26%) ориентируется на доход в пределах от 8 до 12 тысяч гривен, что является самым распространенным уровнем ожиданий.
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