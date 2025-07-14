Удаленную работу предлагают 15% работодателей в Украине: в каких сферах чаще всего

Самой распространенной формой организации труда является традиционная форма работы - на предприятии. На это указали 93,5% предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на масштабное Исследование рынка труда 2024-2025 .

Гибкий режим используют 14,4% работодателей, а дистанционную работу - 14%.

Незначительное количество опрошенных работодателей использует на производстве вахтовый метод (2,4%) и надомную работу (0,9%).



Дистанционная форма работы чаще всего используется в области информации и телекоммуникаций (21,8%) и образовательной отрасли (20,6%).

Такая форма работы стала необходимостью из-за активных боевых действий, разрушения инфраструктуры, эвакуации населения и угрозы жизни работников. В таких условиях бизнесы, которые имеют возможность работать удаленно, адаптировались к новой реальности, обеспечивая функционирование своих предприятий, и особенно это заметно в прифронтовых областях - в Луганской (80%), Донецкой (65,6%), Херсонской областях (60,9%).

Гибкий режим труда используют 20,2% работодателей отрасли транспорта, складского хозяйства и 19,5% временного размещения и организации питания.

Гибкость работодателей

Из числа опрошенных работодателей 42,9% предоставляют возможность работникам работать неполный рабочий день. Больше всего такая возможность представляется в Николаевской (63,8%) и Житомирской (58,6%) областях, наименьший процент работодателей, готовых к предоставлению такой возможности, - в г. Киев (21,4%) и Днепропетровской области (31,4%)

По результатам опроса безработных, большинство (55,6%) предпочитает работу полный рабочий день. Треть респондентов (32,9%) хотели бы работать неполный рабочий день, а 21% предпочитают удаленную (дистанционную) работу

Масштабный опрос работодателей был осуществлен Государственным центром занятости во всех подконтрольных Украине районах среди 54 677 предприятий. Опрос проводился с 17 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Основными респондентами для крупных и средних предприятий стали руководители или специалисты отделов кадров.