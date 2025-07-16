На "дистанционку" очередь в 6 раз больше, а в IТ – спад: что происходит с рынком труда в Украине

Фото: в Украине большая конкуренция на работу в IT и удаленные вакансии (GettyImages)

Современные реалии влияют на рынок труда Украины. Работодатели становятся более открытыми для новичков и ветеранов. В то же время IТ-сфера, которая еще недавно была флагманом, сейчас переживает спад, а удаленную работу ищут значительно активнее, чем ее предлагают. О главных тенденциях, зарплатах и новых трендах на рынке труда – в блиц-интервью для РБК-Украина рассказали в Work.ua.

Главное:

Что изменилось на рынке труда для соискателей без опыта?

Какие сферы активно нанимают, а где – спад?

Как изменились зарплаты за год и кто теперь зарабатывает больше?

Готовы ли работодатели нанимать ветеранов?

Какие новые профессии появляются для украинцев?

Найти работу сегодня украинцы могут и без опыта, но конкуренция – особенно за "дистанционку" – впечатляет. А еще IТ-сфера уже не так привлекательна, как раньше, вместо этого появляются новые запросы – например, на специалистов по искусственному интеллекту. Компании более активно предлагают работу ветеранам и студентам, а средние зарплаты постепенно растут. Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину актуальным стал военный рекрутинг и вакансии, связанные с ветеранской политикой.

О том, как меняется рынок труда, где активно ищут людей и как работодатели подстраиваются под новые реалии – в блиц-интервью для РБК-Украина рассказали на кадровом портале Work.ua.

Работа в Украине: актуальная ситуация

Украинский рынок труда меняется под влиянием многих факторов, среди которых не только традиционная сезонная активность, но и вызовы, связанные с полномасштабной войной. Одни отрасли более активно ищут работников, другие сокращают вакансии. Также ситуация с работой отличается по регионам.

– Сколько вакансий сейчас публикуется на Work.ua? Как меняется эта цифра?

– Сейчас на Work.ua размещено более 100 тысяч вакансий. Их количество меняется под влиянием сезонных факторов. Самый активный поиск кандидатов приходится на осенний бизнес-сезон, а наименьшее количество вакансий на сайте имеем в декабре, во время рождественско-новогодних праздников.

– Какие сферы бизнеса сегодня наиболее активно ищут работников?

– Это ритейл, гостинично-ресторанный бизнес, оптовая торговля, медицина. Среди крупнейших работодателей – "Аврора", "Фора", "Новая почта", EVA, NOVUS, "АТБ", "Сильпо".

Стоит отметить также, что фактически одним из работодателей сейчас выступают Силы обороны, которые на данный момент разместили почти 10 тысяч вакансий на Work.ua.

Фото: вакансии Сил обороны размещают на порталах поиска работы (GettyImages)

– В каких областях наоборот – заметное падение количества вакансий?

– Если сравнивать с периодом до полномасштабного вторжения, наибольшее проседание вакансий видим в сфере айти (разработчики, вебдизайнеры, тестировщики), делопроизводства, туризма (экскурсовод, менеджер по туризму).

– Где сейчас легче найти работу – в офисе или дистанционно?

– Из всех вакансий только 6% приходится на отдаленную работу. В то же время у соискателей запрос на "дистанционку" очень высок. Поэтому конкуренция за такие должности в 5-6 раз выше средней на рынке.

– Какие регионы лидируют по количеству предложений работы?

– Больше всего вакансий в Киеве и области – 33% от всех предложений работы (35 367). По 8% в Днепропетровской (8827) и Львовской (9096) областях.

Какие зарплаты предлагают украинцам

Уровень зарплаты является одним из главных факторов, побуждающих к смене или поиску работы. За прошлый год в Украине зарплаты выросли, однако в бюджетной сфере уровень оплаты труда остается ниже рыночного.

– Насколько выросли или уменьшились зарплаты в популярных областях за последний год?

– За последний год средняя зарплата по данным Work.ua выросла на 22% (с 20 500 грн до 25 000 грн).

Среди самых востребованных должностей цифры:

Продавец-консультант – 20 500 грн, +21%

Менеджер по продажам – 35 000 грн, +27%

Повар – 26 500 грн, +23%

Кассир – 20 000 грн, +21%

Водитель – 32 000 грн, +28%

Грузчик – 22 500 грн, +25%

Бариста – 20 500 грн, +21%

В то же время, если учитывать период с начала полномасштабной войны, зарплаты выросли во всех отраслях.

– Что с зарплатами в бюджетной сфере? Много ли таких вакансий на сайте?

– Сейчас на сайте 1 115 вакансий, размещенных государственными организациями. В основном зарплаты, предлагаемые кандидатам, ниже среднего на рынке.

Как меняется подход бизнеса к найму и мотивации работников

Работодатели в Украине тоже адаптируются к новым реалиям: меняют подход к требованиям, пересматривают бонусы и обращают больше внимания на социальную ответственность.

– Работодатели стали более требовательными или наоборот – более лояльными к кандидатам?

– С одной стороны, сейчас, как никогда, благоприятные условия для соискателей. На рынке труда очень большая доля вакансий, где не требуют опыта (45%), компании готовы обучать людей, которым не хватает отдельных навыков, вкладываться в переквалификацию.

С другой стороны, существует определенная тенденция к сочетанию в одной профессии большого количества навыков. К примеру, вместо того, чтобы искать менеджера и переводчика, работодатели скорее наймут менеджера со знанием иностранного языка.

Фото: работодатели охотно берут людей без опыта (GettyImages)

– Сокращают ли компании бонусы, соцпакеты и другие бенефиты?

– Скорее не сокращают, а просматривают. Если несколько лет назад наиболее распространенными бенефитами были подарки, корпоративы, печенье в офисе, то актуальны гибкие форматы работы и социальная ответственность бизнеса (волонтерство, помощь ВСУ).

– Растет ли интерес бизнеса к ветеранам, внутренне перемещенным лицам, студентам?

– Ветераны, ВПЛ, студенты – это неотъемлемая и большая часть рынка труда, для компаний было бы практически невозможно не нанимать эти категории.

Если же говорить о сознательном найме, то, например, на Work.ua работодатель может обозначить, что при прочих равных условиях предпочтет кандидата-ветерана. Количество таких вакансий растет, сейчас – 6 233.

Также практически четверть предложений работы обозначена как такая, что компания готова нанять на эту должность студента.

Новые тренды на рынке труда

В последние годы изменились не только условия труда, но и сами профессии. Наряду с традиционными вакансиями появляются те, которые еще недавно казались нестандартными. Работодатели активнее размещают подобные предложения

– Какие нестандартные вакансии появились в последнее время – те, которых раньше не было?

– Самая заметная смена за последние три года – это военный рекрутинг, почти 10 000 вакансий в Силах обороны.

Как следствие – вакансии, связанные с ветеранской политикой или работой с ветеранами как целевой аудиторией.

Скриншот work.ua

Еще один блок относительно новых профессий – связанные с развитием искусственного интеллекта.



Скриншот work.ua

– Что с IТ-сферой: рынок восстанавливается или проседает?

– В этой сфере вакансий все еще гораздо меньше, чем было до полномасштабного вторжения. И это не только украинская история: во всем мире 2022-2024 годы были периодом сокращений в техногигантах, таких как Meta, Microsoft, Amazon. Так что конкуренция выросла не только на украинском, но и на глобальном рынках.

– Растет ли спрос на гибкий график и удаленную работу?

– Да. Около 18% людей, которые разместили резюме на Work.ua, ищут удаленную работу. Конкуренция за дистанционные вакансии в 5-6 раз выше средней.

Миграция и возвращение

На фоне полномасштабной войны украинцы продолжают уезжать из страны и возвращаться, а бизнес – искать способы преодолеть дефицит кадров.

– Заинтересованы ли работодатели в возвращении украинцев из-за границы?

– Работодатели заинтересованы в преодолении дефицита кадров, которое сложно представить без увеличения количества трудоспособного населения.

Однако этот вызов не разрешается только работой. Минэкономики ранее заявляло, что для возвращения украинцев из-за границы необходимы четыре условия: безопасность, работа с достойной зарплатой, жилье, инфраструктура (работающие школы, садики). Бизнес не может покрыть все эти потребности.

– Много ли предложений с локацией "за границей"? Кто ищет таких работников?

– Это совсем небольшое количество вакансий (менее 1% на сайте), преимущественно в сфере обслуживания. Для украинцев, которые вынужденно живут за границей, но хотят работать в украинских компаниях, гораздо желательнее удаленная работа.

Фото: для украинцев за границей самой желанной является дистанционная работа (freepik.com)

О работе портала Work.ua

Чтобы поддержать работодателей в поиске работников, платформы поиска работы тоже адаптируются. В частности, на портале Work.ua появляются новые опции для работодателей и соискателей.

– Какие новые функции для бизнеса появились в последнее время?

– Мы постоянно работаем над усовершенствованием платформы, чтобы предоставлять лучший сервис по поиску работы. Благодаря этому в прошлом месяце достигли рекордного показателя регистрации новых кандидатов на сайте. В условиях дефицита кадров это очень важно для работодателей.

Также из последних важных изменений:

Начали считать, сколько соискателей получили работу благодаря сайту. Теперь мы знаем, сколько людей не просто зашли на сайт или просмотрели вакансию, а действительно получили работу.

Предоставляем доступ к резюме наиболее подходящих кандидатов, если вакансия собрала очень мало отзывов. Так мы хотим поддержать компании, которым в условиях дефицита кадров сложно находить специалистов.

Работаем в направлении трудоустройства ветеранов: запустили платформу "Назустріч", где собраны вакансии, на которые работодатель предпочтет кандидата-ветерана, и, соответственно, резюме ветеранов.

– Сколько компаний сейчас активно публикуют вакансии?

– За последние 3 месяца 69 540 компаний опубликовали хотя бы одну вакансию.

– Какие поисковые запросы наиболее популярны среди пользователей?

– Это, пожалуй, самые популярные должности среди соискателей (менеджер по продажам, продавец-консультант, офис-менеджер, менеджер по работе с клиентами, бариста, кассир) и крупные города (Киев, Львов, Днепр).