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У чемпіонаті Іспанії намітили дату відновлення сезону

Новини » Спорт     18.05.2020 - 09:02
У чемпіонаті Іспанії намітили дату відновлення сезону
Фото: іспанським командам дозволені групові тренування (twitter.com/LaLiga)

Ла Ліга слідом за Бундеслігою може відновити матчі

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас назвав можливу дату рестарту вищого дивізіону чемпіонату Іспанії. Футбольний сезон орієнтовно відновиться з 12 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Goal.

"Остаточно терміни будуть визначені представниками охорони здоров'я. Я хочу, щоб це було якомога швидше. Ми працюємо над відновленням з 12 червня", - сказав Тебас.

Клуби Ла Ліги минулого тижня відновили індивідуальні тренування, при цьому вже з 18 травня команди зможуть також почати працювати в обмежених групах.

"Гравці повинні бути зосереджені. Кожен новий етап дозволяє нам бути з великою кількістю людей, повинні проявляти обережність. З нашими заходами безпеки практично неможливо заразитися на тренуваннях", - додав президент Ла Ліги.

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Іспанії з футболу призупинили в березні. На момент паузи команди зіграли 27 турів. Турнірну таблицю очолює каталонська "Барселона", слідом за двох очковим відставанням йде мадридський "Реал".

Нагадаємо, німецька Бундесліга першою серед європейських чемпіонатів відновила футбольний сезон.

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України чемпионат ИспаниивозобновлениеФутбол
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