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Відновлення Бундесліги принесло рекордні телерейтинги

Новини » Спорт     18.05.2020 - 15:17
Відновлення Бундесліги принесло рекордні телерейтинги
Фото: Бундесліга і Бундесліга-2 відновили матчі (bundesliga.com)

Матчі подивилась рекордна кількість глядачів

Чемпіонат Німеччини з футболу став першим серед ліг Європи, який відновив перерваний через пандемію коронавірусу сезон. Це передбачувано принесло рекордні телевізійні рейтинги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За рестартом Бундесліги стежили понад шість мільйонів глядачів. Близько 3,8 млн уболівальників дивилися чемпіонат на офіційному трансляторі матчів ліги Sky Germany, що вдвічі більше звичайної аудиторії. Ще 2,45 млн осіб дивилися пряму трансляцію на безкоштовному каналі Sky Sport News. Частка глядачів перевищила рекордну цифру в 60%.

Зазначається, що найбільший інтерес привернув поєдинок дортмундської "Боруссії" проти "Шальке" (4:0).

Нагадаємо, одна з п'яти провідних футбольних ліг Європи вирішила не відновлювати сезон. В інших поки не визначилися з рестартом, але чекають дозволу політичних властей.

Через пандемію коронавірусу всі європейські першості крім чемпіонату Білорусі були припинені. Також УЄФА відстрочив відновлення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи на невизначений термін.

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України рейтингтрансляциячемпионат ГерманииФутбол
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