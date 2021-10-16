ru ua
Сб, 16 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"Захистить від Лукашенка і Путіна": прем'єр Польщі про будівництво паркану на кордоні

Новость на русском →
Польща, Субота 16 жовтня 2021 13:50
"Захистить від Лукашенка і Путіна": прем'єр Польщі про будівництво паркану на кордоні Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пояснив необхідність побудови паркану на кордоні з Білоруссю. На його думку, це допоможе уникнути "міграційного шантажу" з боку Мінська та Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

"Будівництво паркану на польсько-білоруському кордоні допоможе захистити Польщу від міграційного шантажу в довгостроковій перспективі - в цьому випадку з боку Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Ми не хочемо, щоб нас шантажували", - заявив прем'єр.

Він додав, що влада робитиме все можливе, аби посилити патрулювання на польському кордоні, а також щоб допомогти мігрантам.

Нагадаємо, польська влада прийняла рішення побудувати паркан заввишки понад 2 метри на кордоні з Білоруссю через потік нелегалів.

Додамо, нещодавно Польща заявила, що білоруси посилили провокації на кордоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Польша Міграційна криза
NEWS
На шляху до піку. "Червона" зона розширюється, обмежень карантину буде більше
На шляху до піку. "Червона" зона розширюється, обмежень карантину буде більше
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України