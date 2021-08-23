Польша побудує двометровий паркан на кордоні з Білоруссю через нелегалів
Фото: Польша побудує двометровий паркан на кордоні з Білоруссю через нелегалів (Getty Images)
Влада Польщі прийняла рішення побудувати паркан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Огорожа буде заввишки понад 2 метри.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на міністра оборони Польші Маріуша Блащака.
"На кордоні з Білоруссю буде побудовано нову міцну огорожу заввишки 2,5 м", - написав він.
Крім цього, за його словами, для допомоги прикордонникам буде залучено більше солдатів.
Міністр пообіцяв згодом надати більше подробиць щодо подальшої участі Збройних сил Польщі.
Нагадаємо, раніше у Польщі заявили про посилення охорони на кордоні з Білоруссю.
Крім цього, Польща і Литва в спільній заяві закликали країни Європейського Союзу збільшити підтримку Литви на тлі кризи з мігрантами, які прибувають з Білорусі.