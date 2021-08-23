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Польша побудує двометровий паркан на кордоні з Білоруссю через нелегалів

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Польща, Понеділок 23 серпня 2021 14:34
Польша побудує двометровий паркан на кордоні з Білоруссю через нелегалів Фото: Польша побудує двометровий паркан на кордоні з Білоруссю через нелегалів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Влада Польщі прийняла рішення побудувати паркан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Огорожа буде заввишки понад 2 метри.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на міністра оборони Польші Маріуша Блащака.

"На кордоні з Білоруссю буде побудовано нову міцну огорожу заввишки 2,5 м", - написав він.

Крім цього, за його словами, для допомоги прикордонникам буде залучено більше солдатів.

Міністр пообіцяв згодом надати більше подробиць щодо подальшої участі Збройних сил Польщі.

Нагадаємо, раніше у Польщі заявили про посилення охорони на кордоні з Білоруссю.

Крім цього, Польща і Литва в спільній заяві закликали країни Європейського Союзу збільшити підтримку Литви на тлі кризи з мігрантами, які прибувають з Білорусі.

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