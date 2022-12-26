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Сейм Литвы пригласил Зеленского в Вильнюс на вручение премии Свободы

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Литва, Понедельник 26 декабря 2022 17:50
Сейм Литвы пригласил Зеленского в Вильнюс на вручение премии Свободы Фото: премия Свободы вручается в Сейме Литвы 13 января, в день защитников свободы страны (wikipedia.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Сейм Литвы направил приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Вильнюс на вручение премии Свободы в январе 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание LRT.

Как пишет издание, в начале декабря стало известно, что премию решили вручить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы уже направили официальное приглашение и посмотрим, каким будет решение 13 января. Однако, очевидно, ожидать его приезда не очень реально", - прокомментировала приглашение спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

По ее словам, сейчас составляется программа мероприятия и рассматривается, кто мог бы вручить эту премию Зеленскому. При этом учитывают, что "лауреат будет особенным".

"Как президент Украины, он стоит на передовой этой борьбе за свободу, своим личным лидерством и своим примером он вдохновил миллионы людей в Украине сопротивляться и не сдаваться, он мобилизовал все мировое сообщество против преступной деятельности режима Путина", - подчеркнула спикер.

Издание напоминает, что литовский парламент учредил премию Свободы для оценки вклада в свободное самоопределение и суверенитет народов Центральной и Восточной Европы. Ее вручают ежегодно на торжественном заседании Сейма 13 января - в День защитников свободы Литвы.

На днях РБК-Украина сообщало, что Сейм Литвы единогласно одобрил участие литовских военных подразделений в международных операциях, что предусматривает их вовлечение в миссию Евросоюза по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine).

Кроме того, мы писали, что сейм Литвы одобрил предложение запретить проживающим в стране россиянам и белорусам владеть оружием из соображений национальной безопасности. Также сейм Литвы принял "закон о десоветизации", запрещающий пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий в общественных местах.

Напомним, еще в мае литовский Сейм единогласным решением принял резолюцию, в которой РФ признается террористическим государством. А в сентябре в Литве запретили трансляцию российских и белорусских каналов.

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