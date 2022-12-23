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Сейм Литвы одобрил участие страны в подготовке украинских военных

Фото: министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Сейм Литвы единогласно одобрил участие литовских военных подразделений в международных операциях, что предусматривает их вовлечение в миссию Евросоюза по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание Delfi.

Как пишет Delfi, в постановлении литовского Сейма предполагается, что до 40 литовских военных и гражданских сотрудников смогут участвовать в EUMAM Ukraine и до 25 человек - в международной операции Interflex в Британии.

"Расширяются усилия союзников по усилению поддержки Украины через военную подготовку, начинаются новые миссии в поддержку Украины. Литва будет активно содействовать им, поскольку наша безопасность зависит от безопасности Украины. Мы будем поддерживать Украину до победы и продолжим тренировать украинских военных после войны", - заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Кроме того, в документе, одобренном литовским парламентом, отмечается, что литовская военная учебная операция с целью подготовки ВСУ, принятая еще в 2017 году, может быть проведена на территории стран-членов ЕС и НАТО. Для этого страны этих союзов должны пригласить литовских инструкторов присоединиться к подготовке украинских военных на своих территориях. В такой операции могут участвовать до 60 литовских военнослужащих и гражданский персонал.

"В 2023 году Вооруженные силы Литвы подготовят около 1500 украинских военнослужащих, из которых 1100 - на территории Литвы. Всего на территории стран-членов ЕС планируется подготовка около 15 тысяч украинских военнослужащих", - сообщает Delfi.

Напомним, что тренировочная миссия Европейского союза для военных Вооруженных сил Украины (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности. Мандат миссии сначала будет длиться два года, а финансовый ориентир общих расходов составит 3,1 млрд евро.

Недавно РБК-Украина сообщало, что сейм Литвы одобрил предложение запретить проживающим в стране россиянам и белорусам владеть оружием из соображений национальной безопасности.

На днях мы писали, что сейм Литвы принял "закон о десоветизации", запрещающий пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий в общественных местах.

Напомним, еще в мае литовский Сейм единогласным решением принял резолюцию, в которой РФ признается террористическим государством.

В сентябре в Литве запретили трансляцию российских и белорусских каналов.

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Литва