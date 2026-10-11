Киев, Одесса и Днепр – цель вражеских ударов по энергетике: блиц с Харченко

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Октябрь начался для Киева отключениями света, что вызывает транспортный коллапс и порой отсутствие воды. Впрочем, столица не единственная цель врага, под угрозой также энергетика Одесской и Днепропетровской областей.

Готов ли Киев к зиме, стоит ли готовиться к длительным отключениям и какова цель вражеских ударов по энергетике Украины – в подкасте РБК-Украина "ЭТО БАЗА" рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

– Почему Киев оказался в такой уязвимой ситуации с электроснабжением?

– Об этом сценарии говорили все лето – и он таки наступил. О чем говорили все лето – московиты пытаются изолировать отдельные энергетические районы, среди которых крупнейший – Киевский, второй – Одесский, третий – Кривой Рог, Днепр и продолжают бить по прифронтовой территории. Как и год назад, как и два года назад, первая атака пошла на Киевский энергетический узел.

Ситуация этого года отличается от того, что было год и два года назад, из-за одного существенного фактора. В Киеве была собственная генерация: с мощностью примерно 1,3 ГВт она была способна перекрывать значительную часть потребностей города. А в январе ее уничтожили баллистическими ракетами. Физически уничтожили.

Главная проблема заключается в том, что на Киев идет от 12% до 15% всего национального потребления. Сейчас наше потребление держится на уровне 1,2 ГВт, а в морозы оно будет достигать 1,8 ГВт. Это огромные цифры, которые технически чрезвычайно трудно передавать. Загнать такие объемы в киевское энергокольцо – задача не из простых.

Потому последние шесть недель идут интенсивные и сфокусированные удары по северной, прежде всего, и частично по западной части киевского энергокольца – по ключевым объектам, расположенным в этой зоне. И результат вы чувствуете в виде существенных проблем правобережья с поставкой электричества вообще, а также периодических перебоев с ней на ключевых элементах инфраструктуры.

Метро отключалось, потому что был прилет на подстанцию 330, которая очень важна для Киева. Соответственно, остановку части водоканала спровоцировала такая же ситуация с другим объектом, опять же в киевском кольце. Существенно повреждены несколько основных элементов оборудования по меньшей мере на четырех ключевых подстанциях, поставляющих электричество в Киев.

– Почему же в прошлом году не отключали метро и воду?

– В прошлом году в это же время при тех же условиях была внутренняя генерация, которая все это и компенсировала. Сейчас ее физически нет.

Соответственно, возникает вопрос: что делал Киев? По моему мнению, разрабатывая свой план стойкости, город принял единственное разумное решение. Учитывая этот сценарий и понимая, что восстановить более гигаватт мощности обратно – даже рассматривать нечего, потому что нет ни денег, ни времени – пришли к техническому решению: давайте строить резервное питание для критической инфраструктуры.

Ибо по расчетам, даже если представить, что россиянам удалось уничтожить все, что они хотели уничтожить (но ведь, опять же, эти атаки были намного шире). Те повреждения, которые есть сейчас, это где-то 25-25% от того, на что они реально рассчитывали. Картину атаки мы видим, объекты под ударами видим, и их намерения тоже видим.

Поэтому им удалось достичь примерно 25% от того, чего они хотели добиться этими атаками.

Если бы не защита, если бы не способность быстро восстанавливать, мы бы посидели без электричества. Уже сейчас была бы двухмесячная перспектива плохих дней. Сейчас ситуация такова, что если представить, что ничего не летает, то за 2 дня будет норм, за полторы недели может не быть ограничений. Но если не будет новых прилетов.

– Почему сейчас темно в Киеве?

– То что происходит сейчас – это просто сценарий, который реализуется. У меня определенный диссонанс с большинством людей, которые привыкли, что все хорошо и электричество есть. Ни одна страна Европы не жила бы уже с электричеством последние три года. В Берлине шесть проводов сожгли – они полторы недели сидели без электричества, 60 тысяч домов.

Мы настолько привыкли к определенному "лакшери" под ракетными и дроновыми ударами, что действительно "паника-кошмар". Не кошмар. Ситуация под контролем. Что происходит – понятно. Как поправить – понятно, будет исправлено.

Это будет повторяться до тех пор, пока будут наноситься массированные удары. И после каждого удара будет период, когда довольно сложно, в глубоком минусе могут быть дни, особенно в морозы, когда электричество будет по 6-8 часов. Я абсолютно этот сценарий рассматриваю как возможный. Как пессимистичный, но возможный. Я уверен, что больше чем на 6-8 часов Киев выбить не удастся.

– Катастрофы с канализацией стоит ожидать?

– Я не верю в это. Я вижу, сколько сделано, я вижу, что именно сделано. Я думаю, этого достаточно, чтобы противостоять той способности московитов, которая у них есть.

Ну, смотрите: то, что сейчас возникают какие-то локальные проблемы – это во-первых, еще не до конца доделали, а во-вторых, проблема с канализацией на четыре часа – это не проблема с канализацией. Проблема – это когда вы знаете, что ее за два дня не вернут. Вот это проблема.

Есть определенные ключевые элементы системы. Пока они работают, канализация работает. Небольшие участки могут быть проблемными, в каких-то районах может не быть воды, но в целом система – те большие насосы, которые собственно обеспечивают движение по коллекторам под Днепром – в этот момент все равно функционируют. И настоящая беда начинается тогда, когда они стали, а мы знаем, что не запустим их за сутки. По состоянию на сейчас я надеюсь, что до такой беды надо еще очень сильно стараться.

– Россияне начали лупить по мостам: как это повлияет на энергетику?

– Под мостами идут теплотрассы, важные для подачи тепла, но в случае повреждения их можно восстановить – катастрофы для энергетики это не вызовет.

– Будут ли люди снова жить в палатках, как на Троещине в прошлом году?

– Много где жили в палатках, и на Печерске жили. Дольше всего отопления не было в районах где ТЭЦ-4 и на Печерске, потому что Печерский холм – одно из самых проблемных мест в Киеве с точки зрения отопления. Там нанестроили случайным образом много площадей, которые ничем не обеспечены. В то же время для Троещины ситуация самая простая, и к декабря там будет готово резервное тепловое обеспечение, оно как раз в активном процессе. Так что в палатках там жить не будут.

Но здесь есть очень важная история, о которой я всегда стараюсь говорить: дома надо готовить. В одной и той же ситуации есть дом с резервным питанием на циркуляционных насосах, где закрыты и проверены парадные, нет разбитых окон и ветер не гуляет. Где почистили фильтры в системе отопления, навели порядок под крышей, а жильцы не оставили открытыми окна в покинутых квартирах (а порывов из-за этого прошлой зимой было предостаточно).

Если все это сыграно, дом гораздо устойчивее. У нас были дома, даже в зоне ТЭЦ-4, где во время всех отключений работали насосы на электричестве – вода под повышенным давлением начинает замерзать где-то около минус 5, но ее просто гоняли системой, и никаких палаток, люди нормально жили.

– Какой на ваш взгляд наиболее уязвимый и наименее уязвимый район в Киеве с точки зрения электричества, воды, канализации?

– Печерск. Технически хуже всего на Печерске. Он уже стоял и это может повториться. А так, нет отдельного района с высокими рисками. У нас в зоне риска на эту зиму, где нет резервного теплоснабжения, останется где-то под 3 тысячи домов по городу. Они разбросаны по городу.

Нам нужно реально еще два года и где-то 700-800 млн евро инвестиций, чтобы довести город до ситуации, когда нам все эти угрозы.. ну более-менее спокойно мы на них смотрим.

– Многие уезжают из Киева, мэр призывает, как далеко надо ехать?

– В чем положительная роль тех, кто уехал? Они уменьшают давление на систему. Они не будут потреблять электричество, не будут нуждаться в услугах отопления. Это уменьшение общего давления на систему и это положительный фактор. Если у людей есть возможность уехать, то почему нет? Для Киева этой зимой это будет хорошо, потому что это уменьшит нагрузку на систему.

– Какие еще города в зоне риска?

– Одесса. Я уверен, что они будут пытаться изолировать Одессу. Они будут бить по Одесской области в целом. Они будут стараться максимально бить, там нет генерации собственной и большое количество людей. Они будут 100% этот регион кошмарить и это очевидно. Также Кривой Рог и Днепр. Туда баллистика за полторы минуты долетает, там тоже непросто. Там есть собственная генерация – это преимущество, но ее могут вынести. Это угроза как и Киеву.

– Резюмируя, я попрошу вас назвать сценарии – от условно благоприятного до худшего для Киева и Украины – возможно, в часах отключений.

– Я над этим думал, потому что этот вопрос часто задают, и я пытался для себя сформулировать.

Я думаю, что мягкий сценарий – это периодические аварийные отключения, может, раз в два-три недели, которые случаются в Киеве, плюс 4-6 часов плановых отключений между ними. Это такой реалистично мягкий сценарий.

Жесткий сценарий – это часов до 18 без электричества в плановых отключениях и время от времени отсутствие воды. Я думаю, что до серьезного отсутствия отопления мы, скорее всего, не дойдем, хотя, возможно, и такое, но, опять же, не для всего города.

Где-то в определенных частях города может отсутствовать отопление. Это худший сценарий. Но это не будет долго. Оно всегда будет или восстанавливаться, или будут привозиться мобильные генераторы, мобильные котельные, которые теперь есть.