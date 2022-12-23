Сейм Литви погодив участь країни у підготовці українських військових

Сейм Литви одностайно ухвалив участь литовських військових підрозділів у міжнародних операціях, що передбачає їх залучення до місії Євросоюзу з підготовки українських військових (EUMAM Ukraine).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовське видання Delfi .

Як пише Delfi, у постанові литовського Сейму передбачається, що до 40 литовських військових і цивільних співробітників зможуть брати участь в EUMAM Ukraine і до 25 осіб - у в міжнародній операції Interflex у Британії.

"Розширюються зусилля союзників щодо посилення підтримки України через військову підготовку, започатковуються нові місії на підтримку України. Литва активно сприятиме їм, оскільки наша безпека залежить від безпеки України. Ми підтримуватимемо Україну до перемоги і продовжимо тренувати українських військових після війни", - заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Крім того, у документі, схваленому литовським парламентом, зазначається, що литовська військова навчальна операція з метою підготовки ЗСУ, яка була схвалена ще у 2017 році, може бути проведена на території країн-членів ЄС та НАТО. Для цього країни цих союзів мають запросити литовських інструкторів долучитися до підготовки українських військових на своїх територіях. У такій операції можуть брати участь до 60 литовських військовослужбовців та цивільного персоналу.

"У 2023 році Збройні сили Литви підготують близько 1500 українських військовослужбовців, з яких 1100 - на території Литви. Загалом на території країн-членів ЄС планується підготовка близько 15 тисяч українських військовослужбовців", - повідомляє Delfi.