ua en ru
Пн, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Латвия запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами с 16 июля

Понедельник 15 июля 2024 15:25
UA EN RU
Латвия запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами с 16 июля Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Со вторника, 16 июля, с 00:01 лицам с зарегистрированными в Беларуси автомобилями запрещен въезд в Европейский Союз через латвийско-белорусские и латвийско-российские пункты пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы государственных доходов Латвии.

"Чтобы снизить риски обхода санкций, Европейский Союз в значительной степени привел санкции, введенные против Беларуси, в соответствие с санкциями, введенными против России, одобрив 8-й пакет санкций против Беларуси", - говорится в сообщении.

Таким образом, теперь запрещен импорт из Беларуси товаров, которые позволяют Беларуси диверсифицировать источники доходов и тем самым участвовать в российской агрессии против Украины. Среди прочего, это касается и легковых автомобилей.

Поэтому в целях обеспечения выполнения санкций ЕС с 16 июля латвия запрещает въезд на территорию страны на транспортных средствах, зарегистрированных в Беларуси.

При этом отмечается, что запрет на въезд не распространяется на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами, в том числе делегациями, посольствами и миссиями во время поездок.

Санкции против Беларуси

Ранее Европейский совет принял решение расширить санкции против Беларуси в связи с ее поддержкой российской агрессии в Украине.

В ЕС пояснили, что данный шаг направлен на предотвращение обхода санкций, введенных против России, учитывая тесную экономическую интеграцию между двумя странами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Беларусь Война России против Украины Санкции против России
NEWS
Потребление достигло максимума из-за жары: "Укрэнерго" назвало время наибольших отключений
Потребление достигло максимума из-за жары: "Укрэнерго" назвало время наибольших отключений
DAILY
Тест на прочность. Удержат ли ВСУ фронт и что будет с войной до конца года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тест на прочность. Удержат ли ВСУ фронт и что будет с войной до конца года