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Литва вслед за Латвией запретит въезд автомобилей с белорусскими номерами

Среда 17 июля 2024 14:33
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Литва вслед за Латвией запретит въезд автомобилей с белорусскими номерами Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

С 18 июля Литва запретит въезд автомобилей с белорусскими регистрационными знаками. Их не будут допускаться на территорию Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу таможни Литвы.

"Запрет на въезд на территорию ЕС распространяется на легковые автомобили, независимо от гражданства их владельца или водителя", – говорится в сообщении.

Въезд на территорию страны будет разрешен только автомобилям с дипломатическими номерами. Автомобили, которые уже находятся на территории страны, должны покинуть ее до 18 января 2025 года, в противном случае они будут конфискованы.

Кроме того, власти вводят временное исключение для автомобилей, не предназначенных для продажи и принадлежащих белорусам с действующим видом на жительство или визой. Для них въезд будет разрешен до 16 августа.

Санкции против Беларуси

Европейский совет ранее решил расширить санкции против Беларуси из-за ее поддержки российской агрессии в Украине. В ЕС объяснили, что этот шаг направлен на предотвращение обхода санкций, введенных против России, учитывая тесную экономическую интеграцию между этими двумя странами.

Вчера Латвия запретила въезд автомобилям на белорусских номерах.

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