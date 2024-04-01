После возможной атаки дрона. "Северсталь" в РФ будет ремонтировать крупнейшую доменную печь

На Череповецком металлургическом комбинате в РФ останавливают на капитальный ремонт первого разряда крупнейшую доменную печь. Ранее предприятие попадало под возможную атаку дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу " Северстали ".

Доменная печь №5 - крупнейший агрегат по производству чугуна на комбинате и в российской металлургии. Ее текущая производительность - 4,2 млн тонн чугуна в год.

"Компания "Северсталь" перешла к остановочному периоду капитального ремонта первого разряда доменной печи №5 (ДП-5) "Северянка" на Череповецком металлургическом комбинате", - говорится в сообщении предприятия.

В начале марта в Череповце в районе металлургического комбината произошел взрыв. Россияне заявляли, что причиной якобы стала атака беспилотника.

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов тогда заявил, что на один из крупнейших металлургических комбинатов России якобы была совершена атака беспилотника.

По данным российских СМИ, взрыв произошел на "Северстали". А гендиректор завода говорил, что на предприятии произошел "технологический инцидент".

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