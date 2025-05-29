Западные санкции против российской металлургии не достигли ожидаемого эффекта, - GMK Center

Западные санкции против российской металлургической отрасли не смогли остановить экспорт стали и полуфабрикатов из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитические данные GMK Center.

По информации издания, Россия смогла частично переориентировать экспорт металлопродукции из ЕС и США на рынки стран Азии, Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).

Европейский Союз, несмотря на введенные ограничения, продолжает импортировать отдельные виды российского металлургического сырья в пределах квот. Так, в январе-феврале 2025 года импорт чугуна из РФ в ЕС достиг 678,4 тыс. т (+8,7 раза г/г), полуфабрикатов - 551,4 тыс. т (+16,2%).

Несмотря на санкционные ограничения, объемы российского экспорта стали остаются значительными, в основном из-за спроса в странах, которые их не вводили, и отсутствия полного запрета на импорт российских полуфабрикатов в ЕС.

Дополнительным поддерживающим фактором для экспорта был демпинг на стальную продукцию, что делало ее более привлекательной для покупателей.