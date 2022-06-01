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СБУ дізналася про наказ Кремля на випадок невдач в Україні

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Україна, Середа 01 червня 2022 16:59
СБУ дізналася про наказ Кремля на випадок невдач в Україні Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська "рівняють з землею" міста та села в Україні, які не можуть захопити під час бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нову розмову окупантів, яку перехопила СБУ.

"Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, - отвечают наши. Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сравняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд", - розповідає своїй дружині загарбник, чий підрозділ намагається просунутися на Донбасі.

Як повідомлялося раніше, СБУ опублікувала нову розмову окупантів, у якій з'ясувалося, що вони вбивають українських матерів на очах у дітей.

Крім того, дружина одного з російських окупантів, що знаходиться на позиціях під Харковом, дозволила своєму чоловіку вбивати та катувати українських дітей. Їй не сподобалось, що діти з України, яких насильно вивезли до РФ, не захотіли малювати символіку до "Дня победы".

Раніше Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта, який заявив, що Росія не розраховувала на довгу війну в Україні.

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Служба безпеки України
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