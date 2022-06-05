Росіяни наступні п'ять днів будуть рівняти Луганську область з землею, - Гайдай

У Луганській області тривають важкі бої, російські війська не припиняють штурмувати населені пукти, підконтрольні Україні. Наразі ЗСУ зачистили половину Сєвєродонецька від росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая .

За його словами, командувач армією РФ отримав два завдання - до 10 червня захопити Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ - Бахмут.

"Найближчим часом з боку Росії буде збільшена кількість обстрілів, вони битимуть з артилерії. Луганську область намагатимуться зрівняти з землею. У них іншої тактики немає", - сказав Гайдай.

Він додав, що евакуація із Сєвєродонецька наразі неможлива: в місті залишаються близько 15 тисяч осіб. А із Лисичанська 5 червня врятували 98 людей.