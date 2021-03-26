"Північний потік - 2" однозначно добудують в цьому році, - "Газпром"

Російська газова компанія "Газпром" впевнена, що газопровід " Північний потік-2 " добудують в цьому році. Роботи виконані на 90-92%.

За його словами, йде активна робота, там "залишилося зовсім небагато".

"Звичайно, у цьому році він буде закінчений, однозначно. Шкода втраченого часу, але так вийшло", - упевнений він.

Зазначимо, раніше США попередили Німеччину про реальну загрозу санкцій через "Північний поток-2". Під них можуть потрапити європейські компанії, які задіяні в будівництві газопроводу.