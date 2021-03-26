"Північний потік - 2" однозначно добудують в цьому році, - "Газпром"
Російська газова компанія "Газпром" впевнена, що газопровід "Північний потік-2" добудують в цьому році. Роботи виконані на 90-92%.
Про це заявив голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков, повідомляє ТАСС.
За його словами, йде активна робота, там "залишилося зовсім небагато".
"Звичайно, у цьому році він буде закінчений, однозначно. Шкода втраченого часу, але так вийшло", - упевнений він.
Зазначимо, раніше США попередили Німеччину про реальну загрозу санкцій через "Північний поток-2". Під них можуть потрапити європейські компанії, які задіяні в будівництві газопроводу.
Нагадаємо, в Україні також зробили заяву про будівництво "Північного потоку-2". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що завершення проекту посилить агресію з боку Росії.
Раніше повідомлялося, що влада Німеччини пообіцяла США посилити підтримку України в обмін на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".