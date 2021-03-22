Завершення "Північного потоку-2" посилить агресію з боку Росії, - Шмигаль
Європа не заинтерисована завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Це посилить агресію з боку Росії.
Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Handelsblatt, яка вийде 22 березня, пише DW.
За словами Шмигаля, "якщо "Північний потік - 2" буде введений в експлуатацію, Росія стане отримувати більш високі прибутки, завдяки яким зможе серед іншого фінансувати свої агресивні дії в Україні".
"Це не може збігатися з інтересами ЄС", - сказав Шмигаль
Раніше Шмигаль заявляв, що Україна готова транспортувати понад 140 млрд кубометрів газу в рік.
Нагадаємо, влада Німеччини пообіцяли США посилити підтримку України в обмін на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
У МЗС України також заявили, що завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" розпочне новий виток інформаційної, гібридної агресії Росії проти України.