"Північний потік-2": Німеччина хоче відкупитися від США збільшенням допомоги Україні

Уряд Німеччини пообіцяв Сполученим Штатам посилити підтримку України в обмін на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". У такому випадку Росія могла б пустити газовий транзит не через Україну, а через Балтику.

Про це повідомляє газета Handelsblatt з посиланням на джерело в урядових колах Німеччини.

"Економічна доля України тісно пов'язана з долею викликає суперечки російського газопроводу "Північний потік-2" по Балтійському морю. Щоб завершити проект без подальших санкцій США, федеральний уряд пропонує нової адміністрації США під керівництвом Джо Байдена більш значну підтримку Україні", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що економічні успіхи України "вкрай важливі для відомства канцлера" Німеччини, щоб "витримати конфронтацію з Росією".

Україна повинна зіграти центральну роль в Green Deal і в середньостроковій перспективі поставляти 7,5 гігават "зеленого" водню в ЄС.

Планується, що в цілому в Європейському союзі буде вироблятися 40 гігават до 2030 року.