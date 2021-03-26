"Северный поток - 2" однозначно достроят в этом году, - "Газпром"

Российская газовая компания "Газпром" уверена, что газопровод " Северный поток-2 " достроят в этом году. Работы выполнены на 90-92%.

По его словам, идет работа активная, там "осталось совсем немного".

"Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось", - уверен он.

Отметим, ранее США предупредили Германию о реальной угрозе санкций из-за "Северного потока-2". Под них могут попасть европейские компании, которые задействованы в строительстве газопровода.